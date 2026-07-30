Eurobank: Κέρδη 738 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Οι δηλώσεις Καραβία

Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ανακοίνωσε σήμερα (30.7.2026) η Eurobank, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις.

Yψηλή κερδοφορία και αύξηση εσόδων και χορηγήσεων κατέγραψε η Eurobank στο α’ εξάμηνο του 2026, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι ο όμιλος θα υπερβεί τους στόχους που είχε θέσει για το σύνολο του έτους.

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Αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,1% σε €1.348 εκατ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τα χαμηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε σε 202 μονάδες βάσης το α’ εξάμηνο 2026, έναντι 252 μονάδων βάσης το α’ εξάμηνο 2025).

αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,1% σε €1.348 εκατ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 5 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,46%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τα χαμηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε σε 202 μονάδες βάσης το α’ εξάμηνο 2026, έναντι 252 μονάδων βάσης το α’ εξάμηνο 2025). Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,5% και ανήλθαν σε €414 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις Χορηγήσεις Δανείων, την Διαχείριση Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες και αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,5% και ανήλθαν σε €414 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις Χορηγήσεις Δανείων, την Διαχείριση Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες και αντιστοιχούσαν σε 76 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €1.762 εκατ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση σε €1.810 εκατ.

αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €1.762 εκατ., και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση σε €1.810 εκατ. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €662 εκατ., με τον δείκτη κόστους – συνολικών εσόδων να διαμορφώνεται σε 36,6% το α’ εξάμηνο 2026.

αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €662 εκατ., με τον δείκτη κόστους – συνολικών εσόδων να διαμορφώνεται σε 36,6% το α’ εξάμηνο 2026. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €1,100 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,6% σε €1.148 εκατ.

προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €1,100 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9,6% σε €1.148 εκατ. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,9% σε €148 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10% σε €952 εκατ.

αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10% σε €952 εκατ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €776 εκατ., αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2%, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% σε €738 εκατ.

διαμορφώθηκαν σε €776 εκατ., αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 9,2%, ενώ τα αυξήθηκαν κατά 6,8% σε €738 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,20 και 16,6% αντίστοιχα.

και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,20 και 16,6% αντίστοιχα. Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε €361 εκατ. και συνεισέφεραν 46,5% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €231 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €119 εκατ.

των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε €361 εκατ. και συνεισέφεραν 46,5% στη κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,7% σε €231 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,8% σε €119 εκατ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,5% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 82,4% στις 30 Ιουνίου 2026.

διαμορφώθηκε σε 2,5% και ανήλθε σε 82,4% στις 30 Ιουνίου 2026. Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,3% και 15,4% αντίστοιχα.

διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 20,3% και 15,4% αντίστοιχα. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,57 στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 8%.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €112,9 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €66 δισ. στην Ελλάδα, €29,3 δισ. στην Κύπρο και €14,6 δισ. στη Βουλγαρία.

διαμορφώθηκε σε €112,9 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €66 δισ. στην Ελλάδα, €29,3 δισ. στην Κύπρο και €14,6 δισ. στη Βουλγαρία. Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,7 δισ. το α’ εξάμηνο 2026, εκ. των οποίων €1,4 δισ. στην Ελλάδα και €1,3 δισ. στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €58,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €38,1 δισ. στην Ελλάδα, €9,2 δισ. στην Κύπρο και €9,8 δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €36,3 δισ., τα στεγαστικά σε €13 δισ. και τα καταναλωτικά σε €5,1 δισ.

ενισχύθηκαν οργανικά κατά €2,7 δισ. το α’ εξάμηνο 2026, εκ. των οποίων €1,4 δισ. στην Ελλάδα και €1,3 δισ. στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €58,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, εκ των οποίων €38,1 δισ. στην Ελλάδα, €9,2 δισ. στην Κύπρο και €9,8 δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €36,3 δισ., τα στεγαστικά σε €13 δισ. και τα καταναλωτικά σε €5,1 δισ. Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €86,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026 (αυξημένες κατά €2,9 δισ. το α’ εξάμηνο 2026), εκ των οποίων €48,1 δισ. στην Ελλάδα, €24,1 δισ. στην Κύπρο και €11,6 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,1% στις 30 Ιουνίου 2026.

διαμορφώθηκαν σε €86,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026 (αυξημένες κατά €2,9 δισ. το α’ εξάμηνο 2026), εκ των οποίων €48,1 δισ. στην Ελλάδα, €24,1 δισ. στην Κύπρο και €11,6 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,1% στις 30 Ιουνίου 2026. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν σε €11 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,2% και ανήλθε σε €14,9 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Παρά την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οικονομίες των βασικών μας αγορών παρέμειναν σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Η Ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική, κυρίως λόγω της ισχυρής επενδυτικής δραστηριότητας, του τουρισμού και της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, λόγω της ισχυρής ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια. Παράλληλα, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δημιουργεί χώρο για στοχευμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Το οικονομικό κλίμα και η ανάπτυξη στην Κύπρο και τη Βουλγαρία παραμένουν επίσης σε ισχυρά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και να επιτυγχάνει ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 10% ετησίως κατά το πρώτο εξάμηνο και κατά €1,6 δις το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια, βασικός πυλώνα της στρατηγικής μας, ενισχύθηκαν κατά €2,5 δις σε ετήσια βάση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την οικονομική αβεβαιότητα, η ισχύς των αποτελεσμάτων μας μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2026 θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) κοντά στο 17%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση για 16%».