Η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηωάννου έκανε ντεμπούτο στο Euronext Athens

Σε διαπραγμάτευση τελούν από σήμερα (2.6.2026) στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens οι κοινές μετοχές της εταιρείας Safe Bulkers, μίας από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες ξηρού χύδην φορτίου, ήδη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Safe Bulkers στο Euronext Athens πρόκειται για κίνηση-ορόσημο που συνδέει μία από τις πιο γνωστές ναυτιλιακές εταιρείες με το εξελισσόμενο οικοσύστημα των κεφαλαιαγορών της Ελλάδας. Το «καμπανάκι» του Euronext Athens χτύπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Safe Bulkers Πόλυς Β. Χατζηιωάννου εγκαινιάζοντας την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας του, στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος είπε ότι υπάρχουν και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες που εξετάζουν το ενδεχόμενο παράλληλης διαπραγμάτευσης με το αμερικανικό χρηματιστήριο.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η εισαγωγή στο Euronext Athens πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και η ελληνική κεφαλαιαγορά ενσωματώνεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της Euronext. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών και την ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας ως χρηματοοικονομικού κόμβου με ισχυρή ναυτιλιακή διάσταση.

Οι μετοχές της Safe Bulkers διαπραγματεύονται πλέον στο Euronext Athens με το σύμβολο «SB», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία αλλά και για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Κατά το άνοιγμα της αγοράς σήμερα, οι μετοχές της Safe Bulkers, Inc. εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην τιμή αναφοράς των 5,70 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 580,4 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Safe Bulkers, Πόλυς Χατζηιωάννου, δήλωσε: «Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Safe Bulkers, για την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα και για την Αθήνα, καθώς εξελίσσεται σε ένα ολοένα και πιο σημαντικό διεθνές χρηματοοικονομικό και ναυτιλιακό κέντρο. Η εταιρεία μας έχει την ευκαιρία να έχει πρόσβαση στη βάση ευρωπαϊκών θεσμικών επενδυτών, βοηθώντας στη μετατροπή της Αθήνας σε έναν κορυφαίο παγκόσμιο κόμβο ναυτιλιακής χρηματοδότησης εντός της πλατφόρμας Euronext».

Ποια είναι η Safe Bulkers

Η Safe Bulkers, είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που παρέχει παγκόσμιες λύσεις θαλάσσιας μεταφοράς στον τομέα του ξηρού φορτίου χύδην. Η εταιρεία μεταφέρει σημαντικά εμπορεύματα όπως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα και σιτηρά, καθώς και μικρά χύδην φορτία, όπως βωξίτη, λιπάσματα και προϊόντα χάλυβα, εξυπηρετώντας μερικούς από τους κορυφαίους ναυλωτές στον κόσμο.

Η ναυτιλιακή διαθέτει στόλο 45 πλοίων ξηρού φορτίου χύδην και συνεχίζει να επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στην περιβαλλοντική απόδοση μέσω ενός προγράμματος που περιλαμβάνει 11 περιβαλλοντικά προηγμένα νεότευκτα πλοία που ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και δύο πλοία διπλού καυσίμου μεθανόλης, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του στόλου της.