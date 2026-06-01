ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στα Νότια Προάστια – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Τα συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης
Σφραγισμένο κατάστημα έπειτα από έλεγχο της ΑΑΔΕ
Σαρωτικούς και απόλυτα στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ επικεντρώθηκαν σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων εστίασης.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους:

• Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά
• Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις
• Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

 

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:
• Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,
• Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,
• Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ δηλώνει σε ανακοίνωσή της ότι συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

