SpaceX: Στην τελική ευθεία οι φιλόδοξοι στόχοι του Μασκ – 4 Ιουνίου ανοίγει η δημόσια προσφορά (IPO)

Η SpaceX στοχεύει επί του παρόντος σε αποτίμηση τουλάχιστον 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά της, καθώς η εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ πλησιάζει στο ντεμπούτο της.

Tον Απρίλιο η SpaceX στόχευε σε μια αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, με τον στόχο της εταιρείας του Μασκ να μειώνεται κατά 200 δισ. ύστερα από διαβουλεύσεις με συμβούλους και επενδυτές, όπως υποστηρίζει το Bloomberg.

Η SpaceX είχε έσοδα 18,7 δισ. δολάρια το 2025, αυξημένα κατά σχεδόν 4 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία μεταπήδησε από κέρδος 791 εκατ. δολαρίων το 2024 σε ζημία 4,94 δισ. δολαρίων πέρυσι.

Οι λεπτομέρειες μιας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) στην κλίμακα της SpaceX, όπως το μέγεθος και η αποτίμηση, συνήθως προσαρμόζονται πριν από την τιμολόγηση, με βάση τα σχόλια των ενδιαφερομένων.

Η SpaceX επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 75 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg , γεγονός που θα καταστήσει την ΑΜΚ, τη μεγαλύτερη όλων των εποχών.

Η δημόσια προσφορά

Η πρόταση της SpaceX προς τους επενδυτές για δημόσια προσφορά που κατατέθηκε στις 20 Μαΐου δείχνει την εξέλιξη της εταιρείας, από την κατασκευή επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων και μια κερδοφόρα δραστηριότητα παροχής δορυφορικού internet, σε έναν γίγαντα υπηρεσιών και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης που ονειρεύεται κέντρα δεδομένων και κατάκτηση μιας συνολικής αγοράς 28,5 τρισ. δολαρίων.

Η SpaceX αναμένεται να ξεκινήσει την επίσημη προώθηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στις 4 Ιουνίου και να ορίσει την τιμολόγηση ήδη από τις 11 Ιουνίου, όπως αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και JPMorgan Chase & Co. ηγούνται της αρχικής δημόσιας προσφοράς μαζί με 18 άλλες τράπεζες. Η εταιρεία, γνωστή επίσημα ως Space Exploration Technologies, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στο Nasdaq και το Nasdaq Texas με το σύμβολο SPCX.