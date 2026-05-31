Σαμίρ Μανέ: Η «κινηματογραφική» ιστορία του Αλβανού δισεκατομμυριούχου και οι ελληνικές μπίζνες

Ο Σαμίρ Μανέ, ο άνθρωπος πίσω από τον όμιλο BALFIN που συνεργάζεται με τα Jumbo ήδη σε τέσσερις χώρες και πλέον επεκτείνονται σε έξι ακόμα νέες αγορές, αποτελεί τον ορισμό του αυτοδημιούργητου και απόλυτα επιτυχημένου ανθρώπου στις επιχειρήσεις, που από το λιανεμπόριο κατάφερε να δημιουργήσει έναν τεράστιο όμιλο και να γίνει ο πρώτος δισεκατομμυριούχος στην Αλβανία.

Γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1967 στην Κορυτσά της Αλβανίας, σε μια περίοδο όπου η χώρα βρισκόταν υπό το αυστηρό απομονωτικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα. Σπούδασε γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Τιράνων, όμως η κατάρρευση του κομμουνισμού στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τον έφερε στην Αυστρία όπου τα πρώτα χρόνια εργάστηκε ως μεταφραστής και μικροέμπορος

Το 1993 ίδρυσε στη Βιέννη την εταιρεία Alba-Trade, η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα του μετέπειτα επιχειρηματικού του ομίλου. Η βασική του δραστηριότητα ήταν αρχικά το εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από την Αυστρία προς την Αλβανία. Με φορτηγά και λεωφορειακές μεταφορές προμήθευε την αλβανική αγορά με προϊόντα που μέχρι τότε ήταν σχεδόν αδύνατο να βρεθούν στη χώρα.

Από αυτή τη δραστηριότητα γεννήθηκε η αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών Neptun, η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη αλυσίδα ηλεκτρονικών στα Βαλκάνια. Η επιτυχία της Neptun έδωσε στον Μανέ τη δυνατότητα να επεκταθεί ταχύτατα και σε άλλους τομείς.

Η δημιουργία της BALFIN Group

Σταδιακά, οι δραστηριότητες οργανώθηκαν κάτω από την «ομπρέλα» του ομίλου BALFIN (Balkan Finance Investment Group), ο οποίος μετατράπηκε σε επιχειρηματικό οργανισμό με παρουσία σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της BALFIN περιλαμβάνουν:

Λιανεμπόριο

Ηλεκτρονικά και καταναλωτικά είδη

Εμπορικά κέντρα

Ανάπτυξη ακινήτων

Τραπεζικό κλάδο

logistics

Ενέργεια

βιομηχανικές επενδύσεις

Η ανάπτυξη του ομίλου συμπίπτει με τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας μετά το 2000, όπου η ιδιωτική κατανάλωση και οι ξένες επενδύσεις δημιούργησαν νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τα malls και το real estate

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα του Μανέ ήταν η είσοδος στον χώρο των εμπορικών κέντρων. Η BALFIN ανέπτυξε το QTU και αργότερα το Tirana East Gate (TEG), το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Αλβανίας. Τα projects αυτά άλλαξαν το μοντέλο λιανεμπορίου στη χώρα, εισάγοντας δυτικού τύπου malls και διεθνείς αλυσίδες ένδυσης και κατανάλωσης.

Στα malls του ομίλου φιλοξενήθηκαν brands όπως H&M, Zara, Adidas, Swarovski και πολλές διεθνείς αλυσίδες μόδας και lifestyle. Παράλληλα, η BALFIN επεκτάθηκε σε οικιστικά projects υψηλής αξίας, όπως το Rolling Hills Luxury Residences, απευθυνόμενο στη νέα εύπορη τάξη της Αλβανίας.

Η τραπεζική αγορά και η συνεργασία με τα Jumbo

Ο όμιλος συνέχισε να διαφοροποιείται με επενδύσεις στην τραπεζική αγορά μέσω της Tirana Bank, ενώ ανέπτυξε επίσης υποδομές logistics και διανομής. Η στρατηγική του Μανέ βασίστηκε στη δημιουργία ολοκληρωμένου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, όπου retail, ακίνητα και logistics λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα τελευταία χρόνια ο Σαμίρ Μανέ βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής επιχειρηματικής επικαιρότητας λόγω της συνεργασίας της BALFIN με τη Jumbo. Η BALFIN λειτουργεί ως στρατηγικός franchise partner της Jumbo σε αρκετές βαλκανικές αγορές, ενώ η συνεργασία επεκτάθηκε πρόσφατα και σε νέες χώρες της Ευρασίας.

Σύμφωνα με οικονομικές αναλύσεις της Citigroup, το νέο μοντέλο συνεργασίας επιτρέπει στη Jumbo να επεκτείνεται διεθνώς χωρίς να δεσμεύει σημαντικά κεφάλαια, ενώ η BALFIN έχει αναλάβει την ανάπτυξη καταστημάτων, τα logistics και την τοπική λειτουργία των αγορών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει νέες αγορές με την είσοδο σε Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν

Η διεθνής αναγνώριση και το «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων

Το 2025 ο Σαμίρ Μανέ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις λίστες δισεκατομμυριούχων του Forbes, γεγονός που τον κατέστησε τον πιο προβεβλημένο επιχειρηματία της Αλβανίας διεθνώς. Η περιουσία του εκτιμήθηκε σε πάνω από 1 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της BALFIN και της ανόδου της αξίας των ακινήτων και των συμμετοχών του.

Διεθνή μέσα τον παρουσιάζουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρηματία της μετακομμουνιστικής Ευρώπης, ο οποίος ξεκίνησε από μικρές εμπορικές δραστηριότητες και εξελίχθηκε σε περιφερειακό επενδυτικό παράγοντα.

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα

Το 2023 δημιούργησε το Mane Foundation, το οποίο λειτουργεί ως φιλανθρωπικός και κοινωνικός βραχίονας του ομίλου BALFIN. Το ίδρυμα χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά προγράμματα, υγειονομικές δομές, κοινωνικές δράσεις, πολιτιστικές πρωτοβουλίες και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων στα Βαλκάνια.

Η επιχειρηματική διαδρομή του Σαμίρ Μανέ αποτυπώνει τη μετάβαση της Αλβανίας από μια απομονωμένη κρατική οικονομία σε ένα ανοιχτό καπιταλιστικό μοντέλο. Από μικροέμπορος ηλεκτρονικών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εξελίχθηκε σε ιδρυτή ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ισχυρή επιρροή στο λιανεμπόριο, τα ακίνητα και τις επενδύσεις των Βαλκανίων.