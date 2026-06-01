Ποσειδώνια 2026: Η παγκόσμια ναυτιλία στην Αθήνα – Η παρουσία 83 χωρών και η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης

Ανοίγει τις πύλες της σήμερα (01.06.2026) στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2026», με επίκεντρο το μέλλον της ναυτιλίας.

Η συγκεκριμένη έκθεση, «Ποσειδώνια 2026», συγκεντρώνει στην Ελλάδα κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε μία περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή μετάβαση και οι τεχνολογικές εξελίξεις επανακαθορίζουν το μέλλον της ναυτιλίας.

Με περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και συμμετοχές ηγετών κρατών, υπουργών Ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών και διεθνών οργανισμών, η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το οικονομικό αποτύπωμα των Ποσειδωνίων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιχειρηματικές συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Posidonia Exhibitions S.A., Θεόδωρος Βώκος, υπογράμμισε ότι η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει τη διεθνή δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι χιλιάδες επισκέπτες καταφθάνουν στη χώρα αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης, ενισχύοντας τον τουρισμό, την εστίαση, τις μεταφορές και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως ανέφερε, η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία συνέχισε να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.

Οι αναφορές σε τεχνητή νοημοσύνη και σε τεχνολογίες πράσινης μετάβασης

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότερες από 30 εταιρείες παρουσιάζουν εφαρμογές AI για τη ναυτιλία, ενώ πάνω από 100 επιχειρήσεις φέρνουν λύσεις που σχετίζονται με τη μείωση εκπομπών και την επίτευξη μηδενικών ρύπων.

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στη ναυτιλία, μετατρέποντας τα πλοία σε «έξυπνες» μονάδες που μπορούν να μειώνουν κατανάλωση καυσίμων, εκπομπές ρύπων και λειτουργικά κόστη, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

Σε μία περίοδο όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και αυξημένες γεωπολιτικές πιέσεις, οι λύσεις που βασίζονται στην AI θεωρούνται πλέον όχι απλώς καινοτομία αλλά εργαλείο ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης για τον κλάδο.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wärtsilä, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση των πλοίων μέσω «έξυπνης» βελτιστοποίησης ταξιδιών, ψηφιακών διδύμων (digital twins) και προγνωστικής συντήρησης.

Η χρήση αλγορίθμων AI και machine learning επιτρέπει στα συστήματα να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα όπως οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση της θάλασσας, η απόδοση μηχανών και η κυκλοφορία, προτείνοντας την αποδοτικότερη διαδρομή για κάθε ταξίδι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην τεχνολογία των «ψηφιακών διδύμων», δηλαδή εικονικών μοντέλων πλοίων που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία τους.

Τα συστήματα ΑΙ μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα αποκλίσεις στην απόδοση, προτείνοντας παρεμβάσεις που αυξάνουν την αποδοτικότητα του πλοίου μέσω:

Αισθητήρων και δεδομένων από μηχανές

Κατανάλωση καυσίμου

Καιρικές συνθήκες

Παράλληλα, η προγνωστική συντήρηση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη ναυτιλία, καθώς μέσω συνεχούς ανάλυσης δεδομένων από κρίσιμα συστήματα και εξοπλισμό, η AI μπορεί να προβλέπει πιθανές βλάβες πριν αυτές συμβούν, περιορίζοντας τον μη προγραμματισμένο χρόνο ακινησίας και αποφεύγοντας δαπανηρές επισκευές.

Drones και πύραυλοι αλλάζουν τους κανόνες της ναυτιλιακής ασφάλισης

Η ασφαλιστική αγορά στη ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σύνθετες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον David Smith, επικεφαλής ναυτιλιακών τμημάτων της McGill and Partners, τα ασφάλιστρα πολέμου έχουν εκτοξευθεί στο 3,5%-7,5% της αξίας ενός πλοίου, όταν πριν από τη σύγκρουση κυμαίνονταν μόλις στο 0,25%.

Η συντριπτική πλειονότητα των πλοιοκτητών επιλέγει πλέον να διατηρεί τα πλοία αγκυροβολημένα στον Κόλπο ή σε λιμάνια της περιοχής, αποφεύγοντας τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Η νέα αυτή πραγματικότητα αναδεικνύει όχι μόνο το αυξανόμενο κόστος ασφάλισης αλλά και τη βαθιά εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την ασφαλή λειτουργία των θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων.

Το πρόγραμμα των Ποσειδωνίων περιλαμβάνει πάνω από 70 συνέδρια, forums και εξειδικευμένες εκδηλώσεις με θεματολογία που εκτείνεται από τη διαχείριση κινδύνων, τη ναυτιλιακή ασφάλεια και τις ασφαλίσεις μέχρι την απανθρακοποίηση, την κυβερνοασφάλεια, τα εναλλακτικά καύσιμα και την ψηφιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών.