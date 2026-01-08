Η τουρκική TPAO και η ExxonMobil οδεύουν σε συνεργασία στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας, Turkish Petroleum Corporation (TPAO), υπέγραψε συμφωνία με θυγατρική της αμερικανικής πετρελαϊκής ExxonMobil, η οποία θα κάνει έρευνες σε νέες περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, όπως αναφέρει η τουρκική ηλεκτρονική εφημερίδα dailysabah.

«Υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης (MoU) στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μεταξύ της εθνικής εταιρείας πετρελαίου μας, TPAO, και της θυγατρικής της ExxonMobil, ESSO Exploration International Limited, που καλύπτει νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και άλλες πιθανές διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν αμοιβαία», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο X.

«Συνδυάζοντας τις τεχνικές δυνατότητες στην εξερεύνηση και γεώτρηση σε βαθιά νερά με τη διεθνή εμπειρία της ExxonMobil, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα και να ανοίξουμε το δρόμο για νέες ανακαλύψεις», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζοντας τον στόχο μιας ενεργειακά ανεξάρτητης Τουρκίας, ο υπουργός δήλωσε ότι ενισχύουν τη θεσμική τους ικανότητα «μέσω διεθνών συνεργασιών και προχωρούν προς την κατεύθυνση να γίνουν ενεργειακός κόμβος για την περιοχή μας».

Ο γενικός διευθυντής της TPAO, Τσεμ Ερντέμ, και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Αρντίλ, υπέγραψαν τη συμφωνία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Νωρίτερα το 2024, η κρατική εταιρεία διαχείρισης αγωγών της Τουρκίας BOTAŞ υπέγραψε επίσης συμφωνία με την ExxonMobil για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα τελευταία χρόνια, η Άγκυρα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την εξερεύνηση και την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου, κυρίως μέσω των εμβληματικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου Sakarya και Gabar στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Επίσης, έχει εργαστεί για τη διεθνή συνεργασία και έχει εξασφαλίσει πολλαπλές συμφωνίες προμήθειας LNG από διαφορετικές πηγές.