Η Worldline στην Ελλάδα επαναπροσδιορίζει το οικοσύστημα πληρωμών – Ο Ιωάννης Κιτιξής εξηγεί

O Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμμετοχή της Cardlink a Worldline brand & της Worldline Greece στην έκθεση HORECA για 6η συνεχή χρονιά, σχολιάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον στον κλάδο των πληρωμών καθώς και το ολοκληρωμένο εύρος λύσεων πληρωμών που παρουσίασε η εταιρεία για τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας στην Ελλάδα.

1. Η Wordline έχει εδραιωθεί ως ισχυρός παίκτης και στην Ελλάδα, στον τομέα αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ποια είναι η θέση της σήμερα στην γρήγορα αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά;

Η Worldline έχει εδραιωθεί ως σημαντικός παίκτης στην ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά πληρωμών και ηλεκτρονικών συναλλαγών, με ισχυρή παρουσία μέσω της Cardlink, a Worldline brand και της Worldline Greece.

Η θέση της στην αγορά βασίζεται σε μια σειρά από βασικά πλεονεκτήματα. Καταρχάς, παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει την αποδοχή πληρωμών, την εκκαθάριση και τη διαχείριση δικτύων συναλλαγών. Παράλληλα, διαθέτει ισχυρή παρουσία στο οικοσύστημα πληρωμών, καθώς υποστηρίζει τόσο το δίκτυο συναλλαγών μέσω της Cardlink όσο και υπηρεσίες merchant acquiring σε στρατηγική συνεργασία με την Eurobank.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει στον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών, προσφέροντας σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στις ψηφιακές πληρωμές. Το σημαντικό της πλεονέκτημα είναι ότι συνδυάζει την τεχνολογική υποδομή και την εμπειρία ενός παγκόσμιου ηγέτη με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της.

Με αυτόν τον τρόπο, η Worldline συμβάλλει ενεργά στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών στη χώρα και στη δυναμική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ψηφιακών υπηρεσιών. Συνολικά, κατέχει μια ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά, με σημαντικές δυνατότητες να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου.

2. Πώς εξελίσσεται το ενδιαφέρον των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων γύρω από τις ψηφιακές συναλλαγές;

Το ενδιαφέρον των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις ψηφιακές συναλλαγές έχει πλέον μετατραπεί σε μια απτή πραγματικότητα και εξελίσσεται με ιδιαίτερα δυναμικούς ρυθμούς. Αυτό αποτυπώνεται και στις πολλαπλές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», μέσω του οποίου η πολιτεία παρέχει vouchers για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η έκδοση και διακίνηση φορολογικών παραστατικών και η διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε νέους κύκλους, με τη διαδικασία εξαργύρωσης να βρίσκεται σε εξέλιξη και νέες ανακοινώσεις να αναμένονται.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων εκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και τεχνολογιών: από εξοπλισμό και υποδομές για ηλεκτρονικές συναλλαγές και δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, μέχρι λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποίηση υποδομών cloud για την αποθήκευση δεδομένων και εργαλεία κυβερνοασφάλειας.

Σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένης και ιδιαίτερα ανταγωνιστικής αγοράς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από την αξιοποίηση έξυπνων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αυξανόμενη υιοθέτηση νέων ταμειακών συστημάτων και POS, δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), χρήση εργαλείων billing και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και λύσεων που διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

3. Από την εμπειρία σας, πόσο πρόθυμες βλέπετε να είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε εργαλεία για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται σαφώς πιο ώριμες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυξημένη διάθεση επένδυσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο τουρισμός, το λιανεμπόριο και το e-commerce, όπου το όφελος αποτυπώνεται άμεσα. Το γεγονός ότι διαμορφώνονται συνεχώς κυβερνητικά προγράμματα χρηματοδότησης όπως οι «Ψηφιακές Συναλλαγές» και τα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», με επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 60%, δείχνει ότι υπάρχει πραγματική ζήτηση και διάθεση να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες.

Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης πολλών διαφορετικών κλάδων, με λύσεις που καλύπτουν ένα εύρος αναγκών.

Φυσικά, δεν κινούνται όλες οι επιχειρήσεις με τον ίδιο ρυθμό. Καταλαβαίνουμε και τις πιο παραδοσιακές που μπορεί να φαίνονται πιο επιφυλακτικές λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων. Και εδώ γίνεται πιο ουσιαστικός ο ρόλος μας, ώστε να τις στηρίξουμε με βιώσιμες λύσεις που καλύπτου τις δικές τους ανάγκες απλοποιώντας την καθημερινότητά τους.

Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από το κόστος. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, δίνεται προτεραιότητα στην αξιοπιστία, την ασφάλεια, την ευελιξία και κυρίως στην εύρεση ενός συνεργάτη που θα βρίσκεται δίπλα τους σε καθημερινή βάση. Η τεχνική υποστήριξη 24/7 και η αίσθηση ότι «δεν είμαι μόνος αν κάτι συμβεί» είναι καθοριστικοί παράγοντες εμπιστοσύνης και εν τέλη παίζουν πολλές φορές σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή.

4. Συμμετέχετε για 6η χρονιά στη HORECA, που σημαίνει ότι έχετε επίγνωση ότι οι επιχειρήσεις στην εστίαση και στον τουρισμό απαιτούν ταχύτητα και ασφάλεια στις πληρωμές, ταυτόχρονα με ρευστότητα και εργαλεία χρηματοδότησης. Πώς προσεγγίζετε αυτές τις ανάγκες των δυνητικών πελατών σας στον κλάδο τουρισμού και επισιτισμού;

Ο κλάδος της εστίασης και του τουρισμού είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Η πληρωμή αποτελεί μέρος της εμπειρίας φιλοξενίας και επηρεάζει άμεσα τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης.

Με αυτή τη φιλοσοφία, αναπτύξαμε λύσεις όπως τη Worldline All-in-One Platform, που λανσάραμε το 2024 και το οποίο ενοποιεί λειτουργίες πληρωμών και ταμειακής διαχείρισης σε ένα περιβάλλον, μετατρέποντας ουσιαστικά το POS σε ολοκληρωμένη ταμειακή λύση. Ενώ μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετες λειτουργικότητες, για μια επιχείρηση εστίασης (ordering) μπορεί να διαχειρίζεται παραγγελίες, πληρωμές και έκδοση αποδείξεων μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, ενώ αντίστοιχα στον τουρισμό (travel) παρέχει ενσωματωμένο σύστημα κρατήσεων.

Παράλληλα, το οικοσύστημα Android POS και το Smart POS app υποστηρίζουν μια omnichannel αποδοχή πληρωμών, για συναλλαγές σε όλα τα σημεία επαφής – στο τραπέζι, στο ταμείο, στο delivery ή ακόμη και σε self-service περιβάλλον. Ενισχύουμε την εμπειρία των πελατών με λειτουργικότητες όπως το Split Bill, την Άμεση Μετατροπή Νομίσματος (DCC) για τους ξένους επισκέπτες και λύσεις όπως το POS Fast Cash όπου μετατρέπουμε το POS εργαλείο χρηματοδότης ενισχύοντας ρευστότητα της επιχείρησης.

Ο στόχος μας είναι σαφής: να επιτρέπουμε στους επαγγελματίες να επικεντρώνονται στην εμπειρία του πελάτη, έχοντας τη σιγουριά ότι οι πληρωμές λειτουργούν απρόσκοπτα.

5. Μιλώντας για συγκεκριμένα συστήματα που αποτελούν λύσεις για τον κλάδο horeca, τι θα ξεχωρίζατε;

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω συγκεκριμένες λύσεις για τον κλάδο της HORECA, θα ανέφερα πρωτίστως τη Worldline All-in-One Platform καθώς εκφράζει τη φιλοσοφία μας για ενοποιημένες, απλές και λειτουργικά αποδοτικές υποδομές πληρωμών, στην εστίαση και τον τουρισμό.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα μετατρέπει το POS σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης, συνδυάζοντας παραγγελιοληψία, πληρωμές, ταμειακή λειτουργία και εξειδικευμένες εφαρμογές για την εστίαση και τον τουρισμό μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώνουν την πολυπλοκότητα, να βελτιώνουν τον έλεγχο των λειτουργιών τους και να επιταχύνουν την εξυπηρέτηση.

Εξίσου σημαντική θεωρώ και την ευελιξία που προσφέρει το Merchant Shop μέσω του οποίου μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ολοκληρωμένες λύσεις αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών στην τράπεζα της επιλογής της, με διαδικασία που ολοκληρώνεται πλήρως online και σε ελάχιστα βήματα.

Συνολικά, η προσέγγισή μας για τον HORECA κλάδο βασίζεται σε λύσεις ενοποιημένες, ευέλικτες και άμεσα αξιοποιήσιμες. Λύσεις που ενισχύουν τη ρευστότητα, μειώνουν τη διαχειριστική επιβάρυνση και υποστηρίζουν την εμπειρία του πελάτη.

6. Παρατήρησα ότι η Worldline διαθέτει και λύσεις self-service για πολλαπλές χρήσεις. Σε ποιους κλάδους έχουν εφαρμογή;

Οι self-service λύσεις ανταποκρίνονται στη σύγχρονη απαίτηση για ταχύτητα και αυτονομία. Εφαρμόζονται δυναμικά στους κλάδους της εστίασης με παραγγελιοληψία για take away, του parking, της ηλεκτροκίνησης με λύσεις EV charger, της λιανικής και σε αυτόματους πωλητές.

Πρόκειται για τεχνολογίες που μειώνουν την πίεση στα σημεία εξυπηρέτησης και βελτιώνουν την τελική εμπειρία του πελάτη, ενώ παράλληλα αυξάνουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Κλείνοντας, ο κ. Κιτιξής επισήμανε ότι «οι πληρωμές δεν αποτελούν πλέον απλώς μια λειτουργική διαδικασία, αλλά στρατηγικό παράγοντα ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση». Όπως τονίζει, η Worldline θα συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής αγοράς, με επίκεντρο την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την εμπειρία πελάτη.