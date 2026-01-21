Ήλιος Μπαχαρικά: Δυναμική ανάπτυξη και άλμα κερδοφορίας +58% το 2025

Μία ιδιαίτερα δυναμική πορεία ανάπτυξης καταγράφει η εταιρεία Ήλιος Μπαχαρικά, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σταθερότητα και το όραμά της για το μέλλον. Υπό τη διοίκηση της Στέλλας Διαμαντοπούλου και του Αντιπροέδρου Γιώργου Καραθανάση, η εταιρεία παρουσίασε για το έτος 2025 αύξηση κερδών της τάξεως του +58%, ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνει τη σωστή επιχειρηματική κατεύθυνση και τη συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Ως η No1 εταιρεία μπαχαρικών σε μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, η Ήλιος Μπαχαρικά διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία και την αξιοπιστία της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Κατά την ίδια περίοδο, η εταιρεία σημείωσε σημαντική αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανολογικά συστήματα. Οι επενδύσεις αυτές βελτίωσαν την αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Η στρατηγική αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση κατά 30%, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στις αγορές του εξωτερικού.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει σταθερή έμφαση στον τομέα της ποιότητας, παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη χαρακτηρίζουν από την ίδρυσή της. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Καραθανάση, η Ήλιος Μπαχαρικά προετοιμάζει νέα επιχειρηματικά projects, εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες και σύγχρονες πρακτικές, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνολική πορεία της Ήλιος Μπαχαρικά επιβεβαιώνει τη δυναμική της εξέλιξη και τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ποιότητα, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Γιώργος Καραθανάσης, «τα καλύτερα έρχονται»…