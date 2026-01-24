IndiGo: Απευθείας πτήσεις από την Ινδία στην Αθήνα – Επόμενος σταθμός τα ελληνικά νησιά μέσω Aegean

Απευθείας πτήσεις μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας εγκαινίασε η IndiGo, με πρώτο σταθμό την Αθήνα και επόμενο στόχο τη σύνδεση με τα ελληνικά νησιά μέσω της συνεργασίας της με την Aegean.

Στο στόχαστρο της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ινδίας βρίσκονται προορισμοί όπως το Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη και άλλα ελληνικά νησιά, όπως ανέφεραν χθες (23.1.2026) στελέχη της διοίκησης της εταιρείας, στο πλαίσιο ενημέρωσης δημοσιογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η πρώτη άφιξη της IndiGo πραγματοποιήθηκε χθες στο αεροδρόμιο της Αθήνας με απευθείας πτήση από τη Βομβάη, ενώ από σήμερα η εταιρεία θα συνδέει την Αθήνα και με το Δελχί, με τρεις πτήσεις την εβδομάδα για κάθε προορισμό, σηματοδοτώντας την πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση στην ιστορία μεταξύ των δύο χωρών.

«Αυτή είναι μια ημέρα – ορόσημο για εμάς, γιατί γιορτάζουμε την πραγματοποίηση της πρώτης απευθείας σύνδεσης στην ιστορία μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας και την άφιξη και λειτουργία του πρώτου Airbus A321XLR. Είναι το πρώτο για την Ινδία, το πρώτο για την Ελλάδα, το πρώτο για την IndiGo και μάλιστα η πρώτη του πτήση. Τόσα πολλά νέα ξεκινήματα…», δήλωσε ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, επτά ημέρες πριν από τη συνταξιοδότησή του.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική της ινδικής αγοράς, επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την Ινδία να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά, ειδικά στη μεταπανδημική περίοδο», ενώ υπογράμμισε ότι από το 2023 στο 2024 καταγράφηκε αύξηση 37% στους Ινδούς ταξιδιώτες και το 2025, σε σύγκριση με το 2024, η αύξηση έφτασε το 70%. «Μιλάμε για διψήφιες αυξήσεις και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι με τις απευθείας πτήσεις η επιβατική κίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται, ακόμη και να διπλασιάζεται, από το 2026 και μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo, Pieter Elbers, περιέγραψε τη νέα σύνδεση ως «μια ευκαιρία όπου συνδέουμε το “γεια σας” με το “ναμαστέ”, συνδέουμε δηλαδή την Ελλάδα με την Μπάρατ». Όπως τόνισε, «οι δύο χώρες μπορεί να είναι διαφορετικές σε μέγεθος και πληθυσμό, αλλά μοιάζουν πολύ στο πάθος τους για τους ανθρώπους, το φαγητό και ο ένας για τον άλλον. Πρόκειται για μια υπέροχη σύνδεση, η οποία πλέον πραγματοποιείται με απευθείας πτήσεις της IndiGo».

Η συνεργασία με την Aegean

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική της IndiGo παίζει και η συνεργασία co-share με την Aegean, η οποία τέθηκε σε ισχύ από χθες. Μέσω αυτής, οι επιβάτες μπορούν να συνδεθούν με 11 προορισμούς της Aegean πέρα από το Αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ προστίθενται και 9 ακόμη προορισμοί στην Ισπανία και σε άλλα σημεία της νότιας Ευρώπης, με την Αθήνα να λειτουργεί ως βασική πύλη εισόδου.

Η διοίκηση της IndiGo εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη συνεργασία, εκτιμώντας ότι διασφαλίζει διασυνδεσιμότητα όχι μόνο μεταξύ Αθήνας, Μουμπάι και Δελχί, αλλά πολύ ευρύτερα, τόσο εντός της Ινδίας όσο και στην Ελλάδα και τη νότια Ευρώπη.

Παράλληλα, η Aegean έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει πτήσεις προς την Ινδία, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σύμπραξη των δύο εταιρειών.

Η Ινδία ως παγκόσμιος πρωταγωνιστής στις αερομεταφορές

Σήμερα, η Ινδία έχει αναδειχθεί ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά αερομεταφορών παγκοσμίως, έχοντας ήδη εδραιώσει τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη εγχώρια αγορά στον κόσμο.

Η ανάπτυξή της τρέχει με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, βασισμένη σε μια ισχυρή εγχώρια βάση.

Η συνεργασία με την IndiGo ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και, παρά το σύντομο της διάρκειάς της σε σχέση με την ιστορία της Airbus, θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι δύο πλευρές εργάστηκαν εντατικά για την ανάπτυξη καθισμάτων ανώτερης άνεσης για το A321XLR, με στόχο την υποστήριξη των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Ανάπτυξη στόλου, πληρότητες και προοπτικές

Η IndiGo συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Το 2025 υποδέχθηκε περισσότερους από 24 εκατομμύρια επιβάτες σε ένα μόνο έτος, ενώ διαθέτει βιβλίο παραγγελιών για 900 αεροσκάφη και 450 σε λειτουργία.

Παράλληλα, έχει προσθέσει επιπλέον 60 widebody αεροσκάφη σε παραγγελία, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στα τέλη του 2027 ή αρχές του 2028, γεφυρώνοντας το διάστημα μέχρι τότε με προσωρινά μισθωμένα widebody αεροσκάφη.

Η πρώτη πτήση προς την Αθήνα κατέγραψε πληρότητα 75% έως 80%, με 12 θέσεις business class και 183 θέσεις economy, συνολικά 195 θέσεις ανά πτήση, έξι φορές την εβδομάδα.