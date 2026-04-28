ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Airbus, με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες και η ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία βασίζεται στον συνδυασμό της εκτεταμένης εμπειρίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε σύνθετα έργα υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιακής τεχνολογίας – IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων), με τις τεχνολογίες αιχμής και τη διεθνή τεχνογνωσία της Airbus.

Προκρίνει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και του τεχνολογικού τομέα, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Οι δύο Όμιλοι προσβλέπουν στην τόνωση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός εύρωστου και ανταγωνιστικού εθνικού οικοσυστήματος αναφορικά με την προστασία κρίσιμων υποδομών και την άμυνα.

Η αρχή γίνεται με το πρόγραμμα στρατιωτικού δορυφόρου, όπου η Airbus προσφέρει ευρωπαϊκές λύσεις που εγγυώνται την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Airbus αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμων οφελών για την ελληνική βιομηχανία. Εναρμονίζεται πλήρως με το ευρύτερο όραμα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε τομείς ζωτικής σημασίας που ενισχύουν την εθνική ανθεκτικότητα και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τον στόχο της Airbus για περαιτέρω ισχυροποίηση της, επί δύο δεκαετίες, παρουσίας της στην Ελλάδα. Οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες, να ηγηθούν της τεχνολογικής προόδου και να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.