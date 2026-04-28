Lavipharm: Συμφωνία για Durogesic και φαρμακευτική κάνναβη οι δύο μοχλοί ανάπτυξης

Υψηλή κερδοφορία κατέγραψε το 2025 η Lavipharm που προωθεί εμπορική συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος Durogesic, του οποίου η εμπορική διάθεση αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά τους προσεχείς μήνες δημιουργώντας νέες προοπτικές για έσοδα.

Ο Βασίλης Μπαλούμης, CFO της Lavipharm, τόνισε σε παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) ότι η συμφωνία για το Durogesic αναμένεται να έχει επίδραση στην αξία των μετόχων, οδηγώντας σε αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά 60% μετά την εξαγορά και στοχεύοντας σε ΕBIDTA margin στο σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας μεγαλύτερο από 37%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μεγέθη

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 28,2% και οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα, προ Rebate & Clawback, αυξήθηκαν κατά 14,8%. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 70,03 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, έναντι 61,01 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,47 εκατ. ευρώ έναντι 10,39 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο 48,9%.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 108,2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τις πωλήσεις, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εστίασης σε πιο κερδοφόρους τομείς δραστηριότητας, σχολιάζει η εταιρεία.

Η συμβολή της κάνναβης

Η Lavipharm ανέδειξε τη συμβολή της φαρμακευτικής κάνναβης, ως μια από τις βασικές αιτίες ανάπτυξης της εταιρείας. Οι αυξημένες πωλήσεις της στην ελληνική αγορά ανέρχονται σε 8,7 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι περίπου 545 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ η διοίκηση αναμένει υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Lavipharm, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, εξακολουθεί να επενδύει στην καινοτομία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, διατηρώντας σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επιχειρηματική αριστεία. Έχει ήδη αλλάξει πίστα και ακολουθεί μια νέα, ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή τροχιά. Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνεχίζει συστηματικά την αναζήτηση νέων συμφωνιών ενώ η στρατηγική της θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, καθώς οι διεθνείς αγορές προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας.