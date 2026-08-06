ΚΑΕ: Τι απειλεί την κερδοφορία των ελληνικών duty free μετά το ρεκόρ επιδόσεων το 2025

Μετά το ρεκόρ οικονομικών επιδόσεων το 2025, μέτρα για την αντιστάθμιση τυχόν ζημιών ή απωλειών από τη λήξη του δικαιώματος πώλησης αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα σε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), λαμβάνει η διοίκηση των ΚΑΕ, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Avolta.

Τα ΚΑΕ (Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών) έκλεισαν το 2025 με υψηλές επιδόσεις σε όρους πωλήσεων και κερδοφορίας, ωστόσο η λήξη της παράτασης που είχε η εταιρεία, σηματοδοτεί προκλήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την 31η Δεκεμβρίου 2025 έληξε η παράταση δικαιώματος που είχε η εταιρεία να πωλεί αφορολόγητα είδη στα χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αλβανία, Β. Μακεδονία και Τουρκία), και από 1ης Ιανουαρίου 2026 όλες οι πωλήσεις από τα χερσαία σύνορα της χώρας είναι φορολογημένες.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει σημαντική επίδραση στην κερδοφορία της εταιρείας για το 2026 και μετά, και η διοίκηση λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να περιορίσει την αρνητική επίπτωση στα οικονομικά της δεδομένα αυτού του γεγονότος.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα μεταγενέστερα γεγονότα, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδίως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τυχόν πρόσθετες επιπτώσεις στh δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιδόσεις του 2025

Η άνοδος των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ισχυρή βελτίωση της κερδοφορίας, με τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) να αυξάνονται κατά 17,5%, στα 79 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων κατά 22,1%, στα 67,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση +22,2% έναντι της προηγούμενης χρήσης (55,3 εκατ. ευρώ) και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται στα 51,8 εκατ. ευρώ, έναντι 42,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 539 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,1% σε σχέση με τα 485,2 εκατ. ευρώ του 2024

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 547,3 εκατ. ευρώ, οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν αισθητά, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει ουσιαστικά μηδενικός. Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης, η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 65 εκατ. ευρώ προς τη μητρική Avolta.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 97,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +6,7% σε σύγκριση με το 2024 (91,7 εκατ. ευρώ).

Σε επενδυτικό επίπεδο, το 2025 διέθεσε 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος η εταιρεία προβλέπει έως 5 εκατ. ευρώ, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αναβάθμιση των καταστημάτων και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας, επιδιώκοντας την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξιδιώτη.

Οι επιδόσεις ανά τομέα

Όσον αφορά τη διάρθρωση των πωλήσεων ανά λειτουργικό τομέα, ο τομέας «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ» παρέμεινε ο βασικός πυλώνας δραστηριότητας του Ομίλου, με πωλήσεις ύψους 368,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +9,9% σε σύγκριση με το 2024 (335,5 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις εκτός ενδο-ομιλικών ανήλθαν σε 367,1 εκατ. ευρώ., ενώ τα έσοδα προώθησης αυξήθηκαν κατά +14,4%, διαμορφούμενα σε 11,9 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τον συνολικό κύκλο εργασιών του τομέα σε 379,0 εκατ. ευρώ , αυξημένο κατά +10,1% έναντι του 2024. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 200,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση +8,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή αποδοτικότητα του τομέα.

Ο λειτουργικός τομέας «ΛΙΜΑΝΙΑ» κατέγραψε πωλήσεις ύψους 24,7 εκατ. ευρώ , αυξημένες κατά +17,8% σε σχέση με το 2024 (21,0 εκατ. ευρώ), με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 24,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση +17,6%. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 12,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +16,0%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επιβατικής και τουριστικής κίνησης στα λιμάνια δραστηριότητας του Ομίλου.

Ο τομέας «ΣΥΝΟΡΑ» συνέχισε να παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη, με πωλήσεις 122,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +14,5% σε σύγκριση με το 2024 (106,7 εκατ. ευρώ). Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 123,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αντίστοιχη αύξηση +14,8%, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 68,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +13,2%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του τομέα και την περαιτέρω αύξηση της διασυνοριακής επιβατικής κίνησης.