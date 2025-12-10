Kaspersky: Ισχυρή ανάπτυξη 25% σε Ελλάδα και Κύπρο το 2025

Σημαντική άνοδο καταγράφει φέτος η Kaspersky σε Ελλάδα και Κύπρο, με ανάπτυξη 25%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο ετών, όπως δήλωσε χθες (9.12.2025) ο Channel Manager GreCy, Βασίλης Βλάχος, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Kaspersky αυξάνει τη δυναμική της και αναπτύσσεται, γιατί στηρίζεται σε ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει περίπου 250 εταιρείες που προμηθεύονται τις λύσεις της στον χώρο του B2B.

Παρότι ο συνολικός αριθμός πελατών ανεβαίνει με ρυθμό 15%-20%, η μεγαλύτερη αλλαγή δεν αφορά την ποσότητα, αλλά την ποιότητα των συνεργασιών. «Οι συμφωνίες που κλείνουμε πλέον είναι μεγαλύτερης αξίας και πιο εξειδικευμένες», ανέφερε ο κ. Βλάχος.

Για πρώτη φορά, ο μισός μας τζίρος δεν προέρχεται από το κλασικό antivirus, αλλά από πιο προηγμένες υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση προσωπικού στην κυβερνοασφάλεια, προστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και λύσεις threat intelligence. Αυτά τα εργαλεία, όπως είπε, έχουν γίνει πλέον απαραίτητα για πολλές επιχειρήσεις.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς περίπου το 40% του συνολικού τζίρου της Kaspersky θα προέρχεται από μεγάλους εταιρικούς πελάτες, κάτι που δείχνει πως η αγορά στρέφεται σταδιακά σε πιο ολοκληρωμένες και απαιτητικές μορφές ασφάλειας, όπως εκτίμησε ο κ. Βλάχος.

Η Ελλάδα ψηλά στον χάρτη των κυβερνοαπειλών

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφιερώθηκε στην εικόνα των κυβερνοεπιθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βλάχος, τα εργαστήρια της Kaspersky εντοπίζουν καθημερινά πάνω από 500.000 νέα δείγματα κακόβουλου λογισμικού. Όπως εξήγησε, αυτό δείχνει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι πια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια οργανωμένη, μαζική δραστηριότητα.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση παγκοσμίως ως προς τον όγκο malware που εντοπίζεται στην εισερχόμενη κίνηση email, ενώ καταγράφει και την υψηλότερη συχνότητα επιθέσεων σε κρίσιμα βιομηχανικά συστήματα στη Νότια Ευρώπη. Ορισμένοι τύποι επιθέσεων, όπως οι επιθέσεις μέσω backdoors, παρουσιάζουν εντυπωσιακή άνοδο, με τα περιστατικά να έχουν αυξηθεί πάνω από 130% σε σχέση με πέρυσι.

Ο κ. Βλάχος υπογράμμισε ότι η ουσιαστική αλλαγή δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά κυρίως ποιοτική. Με τη μείωση του κόστους χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι επιθέσεις γίνονται πιο πειστικές, καλύτερα προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα και πιο στοχευμένες σε συγκεκριμένους οργανισμούς ή ομάδες ανθρώπων. Όπως είπε, η παλιά λογική ότι «λιγότερα περιστατικά σημαίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια» δεν ισχύει πια, αφού μια μόνο καλά σχεδιασμένη επίθεση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά και μακροχρόνια προβλήματα σε έναν οργανισμό.

Πιο ευάλωτες στις επιθέσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Στην Ελλάδα, το 99,9% των επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία των ΜμΕ και απασχολεί πάνω από το 80% του εργατικού δυναμικού. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν από τους πιο εύκολους στόχους για τους κυβερνοεγκληματίες. Ο Channel Manager GreCy σημείωσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν πολύτιμα δεδομένα, αλλά συνήθως λειτουργούν με περιορισμένους πόρους και χωρίς επαρκή εξειδίκευση στην ασφάλεια. Όπως είπε, αυτός ο συνδυασμός είναι γνωστός και ιδιαίτερα ελκυστικός για όσους οργανώνουν επιθέσεις.

Σε έρευνα που βασίστηκε σε συνεντεύξεις 880 ΜμΕ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Αφρικής, προκύπτει ότι το 65% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχει ξεκάθαρη στρατηγική κυβερνοασφάλειας. Λιγότερο από το ένα τρίτο διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα ασφάλειας, ενώ ένα μικρό ποσοστό αναθέτει αυτές τις αρμοδιότητες σε εξωτερικό συνεργάτη. Μία στις πέντε επιχειρήσεις δηλώνει ως βασική δυσκολία την έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Ταυτόχρονα, πάνω από το ένα τρίτο αναφέρει ότι η διοίκηση δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία της κυβερνοασφάλειας, παρότι το μέσο κόστος ανάκαμψης από μια επιτυχημένη επίθεση μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τον ετήσιο προϋπολογισμό που διαθέτει η εταιρεία για την ασφάλεια των συστημάτων της.

Το 2025 ως έτος καμπής για την κυβερνοασφάλεια

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις της Kaspersky, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Από τη μία πλευρά, η αυξημένη ευαισθητοποίηση, οι νέοι κανονισμοί και η πίεση για συμμόρφωση ωθούν τις επιχειρήσεις να οργανώσουν καλύτερα τις άμυνές τους. Από την άλλη, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι κυβερνοαπειλές και η τεχνολογική υπεροχή των επιτιθέμενων δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν.

Ο κ. Βλάχος τόνισε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα, αλλά θέμα βιωσιμότητας για κάθε επιχείρηση. Επισήμανε ότι, αν οι ΜμΕ θέλουν να διατηρήσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια σε ένα περιβάλλον όπου οι επιθέσεις γίνονται πιο στοχευμένες και πιο εξελιγμένες, η επένδυση στην προστασία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα δαπάνη, αλλά ως βασικό κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής τους.