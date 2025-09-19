Lamda development: «Χτίζει» 500 νέες κατοικίες στο Ελληνικό, την ώρα που η κερδοφορία σπάει ρεκόρ

Με την κερδοφορία της να καταγράφει νέα ρεκόρ, η Lamda Development συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του Ελληνικού, ετοιμάζοντας τη διάθεση σχεδόν 500 επιπλέον κατοικιών.

Στην «Μικρή Αθήνα», τον πρώτο οικιστικό πυρήνα του Ελληνικού που έχει αναλάβει η Lamda Development, έχουν ήδη πουληθεί ή δεσμευθεί 522 από τις συνολικά 559 κατοικίες, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 93% του συνόλου. Τα διαμερίσματα αυτά απορροφήθηκαν με τιμές κοντά στα 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Όπως δήλωσε χθες (18.9.2025) η διοίκηση της Lamda στην ενημέρωση των αναλυτών, μέχρι το τέλος του 2025 θα βγουν στην αγορά ακόμη 100-120 κατοικίες, ενώ από το πρώτο τρίμηνο του 2026 προγραμματίζεται η διάθεση άλλων 300-350 κατοικιών, κλείνοντας έτσι την πρώτη φάση του έργου και ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική δυναμική του μεγαλύτερου αστικού ανασχεδιασμού στη χώρα.

Η πορεία του α΄ εξαμήνου του 2025 επιβεβαίωσε την ανοδική τάση της εταιρείας, με τα οικονομικά αποτελέσματα να ενισχύονται σε όλα τα μέτωπα και τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές αξίας για τον όμιλο και την αγορά.

Ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε εμπορικά κέντρα και μαρίνες

Στα εμπορικά κέντρα, το λειτουργικό EBITDA πριν τις αποτιμήσεις διαμορφώθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Παράλληλα, ο συνολικός κύκλος εργασιών (τζίρος) των καταστημάτων που φιλοξενούν έφτασε τα 389 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ σε εξαμηνιαία βάση.

Αντίστοιχα θετική είναι η εικόνα στις μαρίνες. Παρά τη σταδιακή μείωση θέσεων ελλιμενισμού στον Άγιο Κοσμά –λόγω των εκτεταμένων αναβαθμίσεων που θα επιτρέψουν τη φιλοξενία μεγαλύτερων σκαφών– τα λειτουργικά αποτελέσματα κατέγραψαν νέο ρεκόρ, με EBITDA 10 εκατ. ευρώ και άνοδο 5% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, τα έσοδα από τις μαρίνες ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8% σε ετήσια βάση και θέτοντας ακόμη ένα νέο ρεκόρ για τον Όμιλο.

Το Ελληνικό συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 53,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, επίδοση που αντιστοιχεί σε αύξηση 7,5 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από την έναρξη του έργου έως και τις 25 Αυγούστου 2025, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων έχουν φτάσει το 1,4 δισ. ευρώ, με την «Μικρή Αθήνα» να έχει ήδη απορροφήσει το 93% των 559 διαθέσιμων κατοικιών.

Το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Lamda αποτιμάται πλέον στα 3,7 δισ. ευρώ, καθώς η συμπίεση αποδόσεων ενίσχυσε σημαντικά την αξία των ακινήτων, προσθέτοντας περίπου 130 εκατ. ευρώ στα τέσσερα εν λειτουργία malls (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Designer Outlet Athens). Παράλληλα, η εμπορική πρόοδος των έργων υπό ανάπτυξη στο Ελληνικό παραμένει έντονη, με το 78% των Heads of Terms για τη Riviera Galleria και το 64% για το Olympia Mall να έχουν ήδη υπογραφεί, σε βελτιωμένα μισθωτικά επίπεδα που αποτυπώνουν τη δυναμική ζήτησης.

Οι εξελίξεις που ενίσχυσαν το στρατηγικό υπόβαθρο του Ομίλου

Το στρατηγικό υπόβαθρο της Lamda Development ενισχύθηκε από δύο πρόσφατες εξελίξεις: την αποπληρωμή του πράσινου ομολόγου ύψους 230 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, που βελτίωσε το χρηματοοικονομικό κόστος (το συνολικό κόστος δανεισμού μετά hedging μειώθηκε στο 3,8%, από 4% περίπου) και την έναρξη συναλλαγής 450 εκατ. ευρώ με τον Όμιλο ΙΟΝ για την ανάπτυξη διεθνούς campus Έρευνας και Καινοτομίας. Πρόκειται για κίνηση-ορόσημο που εγκαινιάζει ουσιαστικά την επιχειρηματική ζώνη του master plan και δημιουργεί κόμβο καινοτομίας ικανό να προσελκύσει εταιρείες υψηλού προφίλ. Η συναλλαγή αφορά GFA 250.000 τ.μ., με περίπου 180.000 τ.μ. να αποδίδονται στον επενδυτή και άνω των 100.000 τ.μ. να παραμένουν διαθέσιμα για μελλοντική αξιοποίηση – πεδίο που ήδη συγκεντρώνει εταιρικό ενδιαφέρον.

Σε επίπεδο ομίλου, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά αποτιμήσεις ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, υπερτετραπλάσια σε ετήσια βάση, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα γύρισε σε κέρδη 128 εκατ. ευρώ από ζημίες ένα χρόνο πριν. Το NAV ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 9,22 ευρώ – χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ακόμη η επίδραση της συναλλαγής με την ΙΟΝ. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε στα 3,7 δισ. ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, με τη συμπίεση αποδόσεων στα εμπορικά ακίνητα να λειτουργεί υποστηρικτικά. Στο ταμείο, τα διαθέσιμα ήταν 700 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και περίπου 400 εκατ. ευρώ μετά την αποπληρωμή του ομολόγου, επίπεδα που θεωρούνται υγιή και συμβατά με το επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την διοίκηση της Lamda Development.