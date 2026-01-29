Συμβαίνει τώρα:
Lukoil: Θα πουλήσει διεθνή περιουσιακά στοιχεία αξίας 22 δισ. δολαρίων στον αμερικανικό όμιλο Carlyle

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου έχει προθεσμία η ρωσική Lukoil για να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό
A Lukoil logo is displayed at a gas station in Bucharest, Romania, October 23, 2025. Inquam Photos/Octav Ganea/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA

Στην πώληση περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στο εξωτερικό συμφώνησε να προχωρήσει η δεύτερη σε μέγεθος πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, η Lukoil, προς τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Carlyle Group, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της συναλλαγής από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η Lukoil ανακοίνωσε σήμερα (29.1.2026) πως συμφώνησε με τον όμιλο Carlyle να πουλήσει τη μονάδα της LUKOIL International GmbH, η οποία επιβλέπει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό, η αξία των οποίων υπολογίζεται από αναλυτές γύρω στα 22 δισ. δολάρια συνολικά.

Η ρωσική εταιρεία επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον όμιλο Carlyle χρειάζεται μεταξύ άλλων άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Στη Lukoil και τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft, έχουν επιβληθεί από τον περασμένο Οκτώβριο κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως απάντηση, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στη βραδεία πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής δύο απόπειρες επίτευξης συμφωνίας, πρώτα ανάμεσα στη Lukoil και τον ελβετικό όμιλο Gunvor τον Οκτώβριο, καθώς και μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργανώθηκε από την Xtellus Partners, πρώην αμερικανικό βραχίονα της ρωσικής τράπεζας VTB, το Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει δώσει στη Lukoil προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό.

