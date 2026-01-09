Μασούτης – Κρητικός: Τα μεγέθη πριν και μετά την εξαγορά

Ο κύβος ερρίφθη για τον νέο κύκλο συγκέντρωσης στην αγορά των σούπερ μάρκετ, με το deal Μασούτης – Κρητικός, το πρώτο της νέας χρονιάς στον κλάδο, να αναδιαμορφώνει την κατάταξη μέσα από την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τη Μασούτης.

Με τζίρο που εκτιμάται γύρω στα 2 δισ. ευρώ και πάνω από 1.000 καταστήματα, το νέο σχήμα που θα προκύψει από τη συμφωνία θα είναι ο 2ος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα με 15.000 εργαζόμενους στον χώρο των σούπερ μάρκετ, εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Θα διεκδικήσει θέση πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης μεταξύ ελληνικών και ξένων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ως γνωστόν ο Σκλαβενίτης κατέχει την 1η θέση, με τζίρο κοντά στα 6 δισ. ευρώ σε ομιλικό επίπεδο και ακολουθούν με τζίρο πέριξ των 2 δισ. ευρώ ΑΒ Βασιλόπουλος, του ολλανδο-βελγικού ομίλου Ahold Delhaize και Lidl Ελλάς, ο ελληνικός βραχίονας του ομώνυμου γερμανικού ομίλου. Την ίδια θέση φαίνεται να διεκδικεί πλέον και ο «νέος Μασούτης», μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Κρητικός.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές βρέθηκαν αρκετές φορές στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν δυνητική συμφωνία εξαγοράς ενώ οι διαπραγματεύσεις άρχισαν να ωριμάζουν σταδιακά εδώ κι ένα χρόνο, μετά την εμφάνιση και άλλων επενδυτών με ενδιαφέρον για τοποθέτηση στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου. Ο Γιάννης Μασούτης είχε ήδη δώσει τα χέρια με τον Άγγελο Κρητικό και ανήμερα της γιορτής του είχε συμφωνήσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Έτσι, μπήκαν οι υπογραφές και ανακοινώθηκε (στις 9.1.2026) η συμφωνία που εν πολλοίς θα ικανοποιήσει τον φιλόδοξο στόχο του Γιάννη Μασούτη για μεγέθυνση της οικογενειακής εταιρείας ενώ θα αλλάξει και τον χάρτη των σούπερ μάρκετ, ειδικά στην περιφέρεια και τα νησιά όπου οι δύο αλυσίδες θεωρούνται συμπληρωματικές.

Το νέο σχήμα θα έχει ισχυρό αποτύπωμα και στην αγορά franchise, καθώς η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έχει δώσει ώθηση στο δίκτυό της μέσω συμβάσεων franchise (δικαιόχρησης). Ως αποτέλεσμα, η εξαγορά παρέχει στην Μασούτης τεχνογνωσία και ένα σημαντικό εργαλείο περαιτέρω ανάπτυξης, κάτι που μεταφράζεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά σε περιφερειακές αγορές.

Οι αριθμοί πριν και μετά την εξαγορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μασούτης, με ιστορία 49 χρόνων και εφαλτήριο τη Θεσσαλονίκη, το 2025 εμφάνιζε κύκλο εργασιών 1,2 δισ. ευρώ με δίκτυο περίπου 400 καταστημάτων ενώ μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός ο κύκλος εργασιών του εκτοξεύεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ, με δίκτυο πάνω από 1.000 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το μεγαλύτερο δίκτυο εταιρικών και συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Η Μασούτης ενισχύει επίσης τη θέσης της σε υποδομές και ακίνητα. Ήδη διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα logistics center στα Βαλκάνια επιφάνειας 62.000 τ.μ. σε οικόπεδο 145 στρεμμάτων. Επίσης, η εύλογη αξία ιδιόκτητων κτιρίων και εγκαταστάσεων που διαθέτει φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 350 εκατ. ευρώ την επόμενη ημέρα της εξαγοράς.