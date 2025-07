Μεγαλώνει, καινοτομεί, επενδύει στην κοινωνία: To Πλαίσιο είναι το ελληνικό brand που διαρκώς εξελίσσεται

Όλα άρχισαν από ένα μικρό κατάστημα, μόλις 14 τετραγωνικών μέτρων, στο κέντρο της Αθήνας για να οδηγηθούν, με συνέπεια και πολλή δουλειά, στη δημιουργίας μίας από τις κορυφαίες και μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικών ειδών και τεχνολογίας ολόκληρης της ελληνικής αγοράς.

Αναπτύσσοντας σταθερά τη φυσική και ψηφιακή της παρουσία σε όλη τη χώρα, το Πλαίσιο αποτελεί σήμερα έναν σύγχρονο οργανισμό, που όχι μόνο επενδύει δυναμικά στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα πρωτοπορεί με καινοτόμες υπηρεσίες και έναν υποστηρικτικό τρόπο λειτουργίας τόσο προς τους πελάτες όσο και προς το προσωπικό της.

Μία επιχειρηματική χρονιά – ορόσημο

Στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς εξέλιξης το Πλαίσιο συνεχίζει δυναμικά την επιχειρηματική του επέκταση. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 υπήρξε πραγματικά μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρία για αρκετούς διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, ενίσχυσε την παρουσία της με νέα καταστήματα σε Ιωάννινα και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναμένεται να ανοίξει ακόμα ένα μεγάλο κατάστημα στα Μελίσσια εντός του 2025. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην ανακαίνιση έξι καταστημάτων μέσα στο 2024, διευρύνοντας την έκθεση οικιακών συσκευών σε σημεία που προηγουμένως δεν διέθεταν και το 2025 έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο ανακαινίσεις στα καταστήματα της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα και της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Με κινήσεις όπως οι παραπάνω, η Πλαίσιο ανανεώνει διαρκώς το δίκτυό της και βελτιώνει την εμπειρία των πελατών της, θέτοντας παράλληλα ψηλά τον πήχη στον κλάδο του retail.

Όταν η προσπάθεια και τα έργα αναγνωρίζονται

Όπως ήταν αναμενόμενο η αναγνώριση δεν άργησε να έρθει, καθώς για τρίτη φορά στην ιστορία του το Πλαίσιο ανακηρύχθηκε Retailer of the Year στα Retail Business Awards, τον κορυφαίο θεσμό για το εμπόριο στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ηγετική της θέση στον κλάδο.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει λάβει φέτος διακρίσεις για την κουλτούρα και το περιβάλλον της καθώς βρίσκεται στη λίστα Best Workplaces 2025 και αναγνωρίστηκε ως κορυφαίος εργοδότης, ανάμεσα στους καλύτερους χώρους εργασίας στην Ελλάδα και ειδικά ως κορυφαίος εργοδότης για τις γυναίκες (Βest Workplaces for Women 2025), αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη φροντίδα της για τους ανθρώπους που αποτελούν τον πυρήνα της.

Το Πλαίσιο, όμως, δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική της καταξίωση και επιτυχία, αλλά προχωρά σε ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης και εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός διαγωνισμός ρομποτικής και επιχειρηματικότητας Plaisiobots: The Race 3.0 αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή της γνώσης για 700 μαθητές από όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από 7.000 ώρες μαθημάτων. Η νικήτρια ομάδα από την Κρήτη, Carsoneers, ταξίδεψε στις ΗΠΑ, αποκομίζοντας μοναδικές εμπειρίες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του San Diego και κορυφαίες start-up εταιρείες τεχνολογίας όπως η Qualcomm.

Η εθελοντική ομάδα του Πλαίσιο, «Πλάι σου», με περισσότερα από 300 ενεργά μέλη, δίνει το παράδειγμα του πώς η επιχειρηματική δράση μπορεί να μεταφραστεί σε σημαντική κοινωνική προσφορά. Η ομάδα ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες ανάγκες και μέσω της συνεργασίας του με τη MKO +πλευση, το Πλαίσιο έχει εξοπλίσει πρόσφατα 43 σχολεία σε 15 ακριτικά νησιά της χώρας μας με οικιακές συσκευές, τεχνολογικό και σχολικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας, κάνοντας τη ζωή εκατοντάδων μαθητών καλύτερη.

Σε μια εποχή στην οποία η οικονομία και η σύγχρονη αγορά βιώνουν συνεχείς προκλήσεις, το Πλαίσιο παραμένει σταθερά προσηλωμένη στους τομείς της ανάπτυξης και της καινοτομίας, αποδεικνύοντας συνεχώς με έργα ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί και οφείλει να εξελίσσεται με σταθερά βήματα, επενδύοντας στη χώρα και στους ανθρώπους της. Με όραμα και ευαισθησία, το ελληνικό αυτό brand επιβεβαιώνει πως η επιτυχία μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τις αξίες της προσφοράς και της φροντίδας προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, ανοίγοντας νέους, καλύτερους δρόμους στο μέλλον.