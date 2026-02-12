Μικρό το κόστος για στήριξη της βιομηχανίας μέσω του CISAF – Αιχμές της ΕΒΙΚΕΝ για τις καθυστερήσεις

Χωρίς εξήγηση παραμένει η καθυστέρηση της κυβέρνησης να δώσει λύση στο κόστος ενέργειας της βιομηχανίας, όπως επισημαίνει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, δήλωσε χθες (11.2.2026) στη Ναυτεμπορική ότι η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση, παρά τις Βρυξέλλες. Όλα αυτά ενώ το κόστος ενέργειας παραμένει «αγκάθι» για τη βιομηχανία, που επιδεινώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και δυσκολεύει τις εξαγωγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κοντολέων άφησε παράλληλα αιχμές κατά του υφυπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας, Νίκου Τσάφου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι η βιομηχανία στηρίζεται ήδη με μέτρα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως.

Όπως εξήγησε, από αυτά τα χρήματα ένα μέρος αφορά την ευρύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και όχι ειδικά της βιομηχανίας. Επίσης, το μέτρο της αντιστάθμισης για το κόστος ρύπων που εκλύουν τα εργοστάσια εφαρμόζεται ήδη εδώ και χρόνια και επί της ουσίας συνιστά τη μόνη επιδότηση.

Σύμφωνα με τα όσα συζητούνται, η αντιστάθμιση αναμένεται να φτάσει τα 270 εκατ. ευρώ ετησίως. Στον αντίποδα, το μειωμένο τέλος ΕΤΜΕΑΡ δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση για να συνεχιστεί, παρόλο που η βιομηχανία το αναμένει από το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, σήμερα παρατηρείται διάσταση απόψεων μεταξύ των βιομηχάνων και της κυβέρνησης, ενώ το ιταλικό μοντέλο θεωρείται πλέον ανέφικτο και «δεν μπαίνει καν στην κουβέντα». Η ΕΒΙΚΕΝ εκτιμά ότι οποιαδήποτε λύση επιλέξει τελικά η κυβέρνηση θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 – 6 μήνες για να εγκριθεί από τις Βρυξέλλες, άρα τα χρονικά περιθώρια είναι στενά.

Στόχος της βιομηχανίας είναι ένα τελικό κόστος ηλεκτρισμού κοντά στα 50 – 60 ευρώ/MWh προκειμένου να συμβαδίζει περισσότερο με το διεθνή ανταγωνισμό εντός και εκτός Ευρώπης.

Στην περίπτωση της κρατικής στήριξης μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF, τονίστηκε ότι αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο μαζί με την αντιστάθμιση. Έτσι, η εκτίμηση είναι ότι θα στοιχίσει το πολύ 50 εκατ. ευρώ ετησίως και κατ’ επέκταση η υιοθέτησή του δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά πολιτικής βούλησης, κατέληξε ο κ. Κοντολέων.

Μήνυμα σε Μητσοτάκη και Λάιεν από ΣΕΒ – Business Europe

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι ο ΣΕΒ στράφηκε τόσο στο εγχώριο, όσο και στο ευρωπαϊκό πεδίο, προκειμένου να δοθούν λύσεις για το ενεργειακό κόστος. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα απέστειλε κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό από κοινού με το σύνδεσμο Business Europe, όπου στάθηκε στη σημασία της επαναξιολόγησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) το 2026, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, και ειδικά των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Συνάντηση πραγματοποίησε ο Business Europe και με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου τόνισε πως χρειάζονται μέτρα τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι ενόψει της σημερινής συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, οι βιομηχανίες βρίσκουν συμμάχους, καθώς χώρες όπως η Αυστρία έβαλαν ψηλά στην ατζέντα το ενεργειακό κόστος.