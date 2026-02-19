Μικροδέματα: «Παράθυρο» ευκαιρίας για τις πλατφόρμες το πρώτο εξάμηνο του 2026

Την άμυνα του ευρωπαϊκού εμπορίου ισχυροποιεί, όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), η απόφαση της ΕΕ, με την οποία αποσαφηνίζεται το από 01.07.2026 καθεστώς επιβολής δασμού 3 ευρώ στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες, απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση διευκρινίζεται πως όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται σε μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ θα επιβαρύνονται με σταθερό τελωνειακό δασμό 3 ευρώ, ανά κατηγορία προϊόντος. Πρόκειται για ένα ποιοτικό άλμα στον τρόπο εφαρμογής του δασμού, το οποίο είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων πιέσεων που άσκησε η ΕΣΕΕ μαζί με τους ευρωπαϊκούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων εμπορίου, τόσο πριν όσο και μετά την σημαντική πολιτική απόφαση του ECOFIN τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία είχε δρομολογήσει την επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ στα μικροδέματα κατά δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2026 αντί του 2028.

Στην πράξη, η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι η τελική δασμολογική επιβάρυνση μπορεί να είναι πολλαπλάσια των 3 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των διαφορετικών κατηγοριών ειδών που περιέχονται σε κάθε δέμα. Έτσι ενισχύεται ουσιαστικά ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του μέτρου, ιδιαίτερα στις μαζικές αποστολές προϊόντων χαμηλής αξίας.

Ωστόσο, η ΕΣΕΕ τονίζει πως κανένας εφησυχασμός δεν δικαιολογείται καθώς, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2026 ο δασμός των 3 ευρώ δεν θα επιβάλλεται στα μικροδέματα. Μια περίοδο κατά την οποία:

Η ανταγωνιστικότητα του Εμπορίου και ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας βάλλεται πανταχόθεν όπως οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν στην πρόσφατη άτυπη σύνοδο κορυφής. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ καταδεικνύουν εκρηκτική αύξηση των μικροδεμάτων, αλλά και αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης, χειραγώγηση μέσω των social media, καθώς και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Είναι δεδομένο πως οι ασιατικοί «γίγαντες» του ηλεκτρονικού εμπορίου θα σπεύσουν τους πρώτους έξι μήνες του 2026 να εκμεταλλευτούν κάθε «παράθυρο» και να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να προωθήσουν διαφημιστικά και εμπορικά τα προϊόντα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωπαίους καταναλωτές, για να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη πριν την εφαρμογή του νέου δασμολογικού καθεστώτος που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ απέστειλε Επιστολή προς την αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία θέτοντας τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν:

Με ποιες ενέργειες θα προστατεύσει η ΕΕ τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από αθέμιτες πρακτικές και νέο «τσουνάμι» επικίνδυνων προϊόντων έως ότου εφαρμοστεί ο δασμός των 3 ευρώ;

Με ποιόν τρόπο θα ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι πριν και μετά την εφαρμογή του νέου δασμού, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας των προϊόντων;

Τι θα ισχύσει μετά την 1η Ιουλίου για τις πλατφόρμες που διατηρούν αποθήκες προϊόντων σε κράτη – μέλη της Ε.Ε; Θα επιβάλλεται και σε αυτές ο δασμός των 3 ευρώ και πώς;

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Στ. Καφούνης τόνισε ότι οι αποσαφηνίσεις της ΕΕ για τον δασμό των 3 ευρώ αποτελούν νέο κεκτημένο για το ελληνικό και ευρωπαϊκό εμπόριο απέναντι στις ασιατικές πλατφόρμες, αλλά η πλήρης αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού παραμένει αβέβαιη. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής πριν την πλήρη τελωνειακή ένωση της ΕΕ το 2028.