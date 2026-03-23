Motor Oil: Με κέρδη 650,8 εκατ. ευρώ το 2025 σχεδιάζει πρόταση για μέρισμα 1,75 ευρώ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil στη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε 11,482 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,79% ενώ εμφάνισε σημαντική αύξηση κερδοφορίας.

Ειδικότερα, η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην πτώση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του δολαρίου(μέση ισοτιμία) έναντι του ευρώ δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάρια ενώ σε επίπεδο κερδοφορίας ο όμιλος Mοtor Oil εμφάνισε λειτουργικά κέρδη EBITDA 1,06 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα EBITDA είναι αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με τα 966,6 εκατ. ευρώ του 2024 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε 650,8 εκατ. ευρώ, έναντι 287,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με αύξηση 126,5%. Η επίδοση αυτή συνδέεται τόσο με την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας όσο και με τη σημαντική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε σχέση με το 2024, οπότε είχε επιβληθεί έκτακτη εισφορά.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, το 2025 ο όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες της NRG Supply and trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, και του υποομίλου της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Η ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων επιβεβαιώνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του ομίλου, με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να ανέρχονται στο 72,64% του συνολικού όγκου το 2025, έναντι 76,28% το 2024 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 79,71% έναντι 82,27% τη χρήση 2024.

Πρόταση για μέρισμα 1,75 ευρώ

Η διοίκηση της Motor Oil συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού 193.870.215 ευρώ (ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό 38.774.043 ευρώ (ή 0,35 ευρώ ανά μετοχή) η πληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 05.01.2026 (ημερομηνία αποκοπής: 23.12.2025, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 29.12.2025).