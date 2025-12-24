Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού: Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος «ταξίδεψε» την πιο Χριστουγεννιάτικη μπισκοτένια μυρωδιά από τα εργοστάσιά της στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε Χριστούγεννα
«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού: Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος «ταξίδεψε» την πιο Χριστουγεννιάτικη μπισκοτένια μυρωδιά από τα εργοστάσιά της στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος υποδέχτηκε φέτος τα Χριστούγεννα μέσα από τη νέα της καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα». Εμπνευσμένη από το αγαπημένο άρωμα των φρεσκοψημένων μπισκότων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δημιούργησε μια εμπειρία που ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, και σε κάθε εργοστάσιο της, δημιουργώντας μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη δράση για όλους.

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρέθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο, εορταστικό van ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο ξεκίνησε ένα ταξίδι γεμάτο αρώματα, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε Χριστούγεννα. Το χριστουγεννιάτικο van στάθμευσε στο πιο κεντρικό σημείο της πλατείας και μετέτρεψε την καρδιά της Θεσσαλονίκης σε έναν ζεστό, γιορτινό προορισμό, προσελκύοντας πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας.

katagrafi

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστή σοκολάτα και λαχταριστά cookies ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, να γυρίσουν τον Τροχό της Τύχης και να κερδίσουν αγαπημένα προϊόντα, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε διαγωνισμό για 25 συλλεκτικά, limited edition χριστουγεννιάτικα δώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

A

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα απογείωσε η παρουσία του ραδιοφωνικού παραγωγού Μαργαρίτη Κεχαγιά, ο οποίος με ένα διασκεδαστικό quiz γνώσεων γύρω από την ιστορία και τα προϊόντα της εταιρείας, προσκάλεσε περαστικούς να συμμετάσχουν και να κερδίσουν δώρα, δίνοντας ακόμα περισσότερο παλμό και ενέργεια στη δράση.

A
Ο Μαργαρίτης Κεχαγιάς

Το van, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ξεκίνησε και συνέχισε το ταξίδι του στα εργοστάσια της εταιρείας Παπαδόπουλος σε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα, Ασπρόπυργο και Αθήνα, προσφέροντας στους εργαζομένους στιγμές χαλάρωσης και γιορτής. Εκεί, οι άνθρωποι της εταιρείας απόλαυσαν ζεστή σοκολάτα, παρέλαβαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους και συμμετείχαν σε εσωτερικές εορταστικές δράσεις.

Η καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα» μετέτρεψε μια οικεία και αγαπημένη μυρωδιά σε αφορμή για σύνδεση, μοίρασμα και χαρά. Από τα εργοστάσια μέχρι τους δρόμους τη πόλης το χριστουγεννιάτικο van μας θύμισε ότι οι μυρωδιές που αγαπάμε -εκείνες που σημαίνουν για εμάς ζεστασιά, θαλπωρή και οικογενειακές στιγμές- ξεκινούν πάντοτε από τους ανθρώπους που τις δημιουργούν

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
201
148
121
109
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Η μαγεία του θεάτρου, δώρο για τα παιδιά
Στα τέσσερα χρόνια υλοποίησης της πρωτοβουλίας, η Τράπεζα έχει διαθέσει περίπου 6.000 εισιτήρια για παιδιά και εφήβους, ενώ οι συμμετέχοντες, μαζί με τους συνοδούς τους, έχουν παρακολουθήσει συνολικά 128 εξαιρετικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις
O Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, η Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Κωνσταντίνος Γλούμης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής & Στεγαστικής Πολιτικής
Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει τον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω
Ο προϋπολογισμός για το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ και η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει τον διαγωνισμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω
Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι 1,23 δισ. νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στην κύρια αγορά του ΧΑ επέστρεψε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, με τον CEO να χτυπά το καμπανάκι της έναρξης της συνεδρίασης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για τον Όμιλο
Το logo της Τράπεζας Πειραιώς
Newsit logo
Newsit logo