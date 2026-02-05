Νέα διευθύνουσα σύμβουλος στον ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει η Μαρία Σφερούτσα της Snam

Τα ηνία του ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει η Ιταλίδα Μαρία Σφερούτσα, διοικητικό στέλεχος της Snam, ως νέα διευθύνουσα σύμβουλος, από την απερχόμενη Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Συγκεκριμένα, η νέα CEO του ΔΕΣΦΑ διετέλεσε διευθύντρια διεθνών έργων στη Snam από το 2021 μέχρι σήμερα. Προηγουμένως είχε αναλάβει υψηλές διοικητικές θέσεις στη Baker Hughes και στη General Electric.

Εκτός από τη Snam, η Μ. Σφερούτσα ανήκει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας φυσικού αερίου Italgas.

Στα πλαίσια του έργου της στη Snam, επέβλεψε μια ομάδα με πάνω από 300 εργαζόμενους, προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ του ομίλου κατά το 2025 και 8 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2029.

Μέσω της νέας θέσης της ως επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ, η Μ. Σφερούτσα θα κληθεί να φέρει εις πέρας το επενδυτικό πρόγραμμα του ελληνικού διαχειριστή αερίου, με έμφαση στην ισχυροποίηση του εθνικού δικτύου, στην ετοιμότητά του να υποδεχτεί το υδρογόνο και τα ανανεώσιμα αέρια, αλλά και στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας μας.