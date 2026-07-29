Βάντα Γιανναρά (DGTAL): Το στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επελαύνει, όμως η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και η δημιουργία απτών οφελών για τις επιχειρήσεις παραμένουν συχνά δύσκολο στοίχημα. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο newsit.gr η Βάντα Γιανναρά, Συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της DGTAL -η οποία προσφέρει λύσεις AI για τον κλάδο της ασφάλισης και της αντασφάλισης- μια σειρά διαδικασιών μπορούν να αυτοματοποιηθούν, απελευθερώνοντας πολύτιμους πόρους για τις επιχειρήσεις.

Η κ. Γιανναρά εξηγεί ότι η DGTAL ξεκίνησε το ταξίδι της πριν από 4 χρόνια με στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών back office, κυρίως στον ασφαλιστικό κλάδο. Σημειώνει πως το αντικείμενο παρέμεινε ουσιαστικά το ίδιο -δηλαδή η αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως η διαχείριση αποζημιώσεων, η μισθοδοσία και ο έλεγχος (audit)- όμως η τεχνολογία πίσω από αυτό άλλαξε ριζικά. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως η εμφάνιση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης έδωσε στα συστήματα τη δυνατότητα να κατανοούν και να παράγουν ανθρώπινη γλώσσα, κάτι που αποτελεί τεράστια αλλαγή.

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Διευκρινίζει, ωστόσο, πως το να κατανοείς και να απαντάς είναι μόνο ένα κομμάτι των εργασιακών διαδικασιών και πως το επόμενο βήμα ήταν η λεγόμενη agentic τεχνητή νοημοσύνη: ψηφιακοί βοηθοί που συνδυάζουν εργαλεία, συστήματα και γλωσσικά μοντέλα για να φέρουν σε πέρας ολοκληρωμένες ροές εργασίας και όχι μεμονωμένες εργασίες.

Σε αντίθεση με ένα προσωπικό εργαλείο παραγωγικότητας, όπως διευκρινίζει, ένα enterprise agentic AI απαιτεί βαθιά γνώση συγκεκριμένων ροών εργασίας (όπως αυτών της μισθοδοσίας ή των αποζημιώσεων) και άρτια οργανωμένα δεδομένα. Επισημαίνει πως η μισθοδοσία αποτελεί ιδανικό πεδίο εφαρμογής για την ελληνική αγορά, καθώς το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ απαιτεί συνεχή, μηνιαία καταχώριση στοιχείων -σε αντίθεση με το γερμανικό σύστημα- γεγονός που προκαλεί μεγάλο φόρτο εργασίας, λάθη και πρόστιμα στα τμήματα HR.

Η αναφορά στο γερμανικό σύστημα δεν είναι τυχαία, καθώς η DGTAL έχει γερμανικές ρίζες: βασικός μέτοχος και ιδρυτής της παραμένει ο Arndt Gossmann, της γερμανικής Gossmann & Cie.

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Περιγράφοντας πρακτικά πώς λειτουργεί ένας agent, η κυρία Γιανναρά αναφέρεται στην περίπτωση των προσλήψεων: το σύστημα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά από το email, τα διαβάζει, ενημερώνει την καρτέλα του υπαλλήλου στο σύστημα μισθοδοσίας, εντοπίζει τυχόν ελλείψεις και ετοιμάζει σχετική ενημέρωση προς τον υπεύθυνο, με δυνατότητα να φτάσει ακόμη και στην αυτόματη αποστολή email.

Προσθέτει πως τίποτα από αυτά δεν είναι απλό, ιδίως όταν εμπλέκονται ζητήματα εμπιστευτικότητας και ευαίσθητα δεδομένα. Γι’ αυτό και η αρχιτεκτονική της DGTAL χτίζεται πάνω στο cloud του ίδιου του πελάτη, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης συμβατότητα με κανονισμούς όπως ο GDPR και ο DORA, καθώς και με τους εσωτερικούς κανόνες κάθε οργανισμού.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, η DGTAL έχει ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ σε ετήσια έσοδα και στοχεύει σε διπλασιασμό εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, με την πλατφόρμα της να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σημαντικών διεθνών πελατών. Η εταιρεία επεκτείνεται σταδιακά πέρα από τις αποζημιώσεις και την αναδοχή κινδύνων, προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη μισθοδοσία και τη βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών.

Θα μπορούσε, όμως, η ανθρώπινη νόηση να αντικατασταθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη; Η κυρία Γιανναρά απαντά αρνητικά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, δίνοντας παράλληλα έμφαση στο αξιακό τους σύστημα.