Νωρίτερα η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο από ExxonMobil και Energean – Το Φεβρουάριο του 2027 θα πραγματοποιηθεί

Οι πετρελαϊκές ExxonMobil και Energean σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την πρώτη τους ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο 2 του Ιονίου σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα, το Φεβρουάριο του 2027.

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο upstream.com ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, στόχος τους είναι να εξερευνήσουν τη μεγαλύτερη ανεκμετάλλευτη γεωλογική δομή στη Μεσόγειο. Το Upstream μάλιστα κάνει λόγο για πιθανά αποθέματα της τάξης των 9,5 τρισ. κ.π., τα οποία θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν μέσα από τη γεώτρηση.

Ο κ. Ρήγας εκτιμά ότι εφόσον η προσπάθεια αποβεί επιτυχής, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Στα πλαίσια αυτά, η Energean βρίσκεται σε τελικό στάδιο για να εξασφαλίσει γεωτρύπανο που θα αναλάβει τη γεώτρηση, η οποία είναι η πρώτη μετά από πολλές δεκαετίες στη χώρα μας.

Πρόκειται για σημαντικό βήμα, που δείχνει παράλληλα την ταχύτητα με την οποία κινούνται πλέον οι τρεις εταιρείες του συγκεκριμένου τεμαχίου, ExxonMobil, Energean και HELLENiQ Energy.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί το έναυσμα για την ευρύτερη προσπάθεια για τους υδρογονάνθρακες, όπου συμμετέχουν επίσης οι Chevron και HELLENiQ Energy με τα δικά τους οικόπεδα σε Πελοπόννησο και Κρήτη.