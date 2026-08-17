Ο Γιώργος Τσέτης μετά το «χρυσό» deal με την Unilever εστιάζει στo family office που προσφέρει 20% σε φιλανθρωπίες

Οι ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες των ζάμπλουτων οικογενειών συνήθως εκτιμούν την υπομονή, αλλά ο Γιώργος Τσέτης, πρώην μοντέλο, γεννημένος στα Χανιά και μεγαλωμένος στην Ολλανδία -απ’ όπου κατάγεται κατά το ήμισυ-, βιάζεται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ρεπορτάζ του CNBC για τις επενδύσεις του.

Μέσω μιας εταιρείας διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, του family office Great Things, ο συνιδρυτής της Nutrafol πραγματοποιεί επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ενώ διαθέτει τουλάχιστον 20% των ετήσιων καθαρών κερδών του σε φιλανθρωπία.

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Τους τελευταίους 18 μήνες, έχει επενδύσει σχεδόν 40 εκατ. δολάρια και έχει δεσμεύσει περίπου 7 εκατ. δολάρια σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Ο Γιώργος Τσέτης δήλωσε στο CNBC ότι ελπίζει πως το επιχειρηματικό αυτό μοντέλο θα γίνει ένα σχέδιο και για άλλες πλούσιες οικογένειες προκειμένου να προσφέρουν τώρα και όχι μετά από δεύτερη σκέψη.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης του επέτρεψε να πραγματοποιήσει γρήγορα κέρδη, συμπεριλαμβανομένης μιας επταπλάσιας απόδοσης από την Anthropic σε 18 μήνες.

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«Έχω παιδιά και προφανώς σκέφτομαι το μέλλον. Αλλά αυτό που σκέφτομαι περισσότερο είναι ότι πρέπει να λύνουμε προβλήματα…», δήλωσε ο 41χρονος επιχειρηματίας. Εξήγησε ότι η καινοτομία δημιουργεί εξαιρετικού ύψους πλούτο και το μοντέλο που υποστηρίζει στοχεύει αυτά τα απροσδόκητα κέρδη να μοιράζονται.

Το εγχείρημα μετά το deal με την Unilever

Ο ίδιος ξεκίνησε επίσημα την Great Things πριν από σχεδόν ένα χρόνο, αφού πούλησε το υπόλοιπο μερίδιό του στην επιχείρηση συμπληρωμάτων για την θεραπεία της τριχόπτωσης στην Unilever, σε μια συναλλαγή που αποτιμούσε την εταιρεία σε 3,5 δισ. δολάρια. Ο κ. Τσέτης ήξερε ότι ήθελε το επόμενο εγχείρημά του να περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος φιλανθρωπίας.

Το μοντέλο της Great Things και το ελάχιστο ποσοστό δωρεάς 20% ήταν έμπνευση από τα οικονομικά των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τον Gabriel Cooperman, οικονομικό σύμβουλο του Τσέτη και διευθύνοντα σύμβουλο της UBS Wealth Management, ο οποίος βοήθησε στη δομή του family office.

Το fund του Γιώργου Τσέτη χρησιμεύει ως αποθεματικό εάν τα κέρδη από επενδύσεις σε ένα δεδομένο έτος δεν καλύπτουν τις φιλανθρωπικές δεσμεύσεις της εταιρείας. Η Great Things συνήθως κάνει τριετείς έως πενταετείς επενδύσεις, υποστηρίζοντας μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως μια ακαδημία πυγμαχίας μετά το σχολείο στο Μπρονξ και το Every Cure, το οποίο επαναχρησιμοποιεί υπάρχοντα φάρμακα για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών.

Εάν η Great Things συνεχίσει να επενδύει με τον τρέχοντα ρυθμό αναμένεται να διαθέσει άλλα 60 εκατ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ας σημειωθεί επίσης ότι η εταιρεία μπορεί να κινηθεί γρήγορα χωρίς εξωτερικούς επενδυτές, επειδή οι επενδυτικές αποφάσεις εξαρτώνται από τον ίδιο κι έναν συνεργάτη του, τον Ρόμαν Καλαντάρι.

Οι προβλέψεις για την «φούσκα» του ΑΙ

Ωστόσο, είναι πολύ λιγότερο αισιόδοξοι για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι ήταν παλιά, δήλωσε στο CNBC ο κ. Τσέτης. Η εταιρεία κινείται με μεγαλύτερη προσοχή, όπως εστιάζοντας σε γύρους τελικού σταδίου για να δώσει προτεραιότητα στη ρευστότητα.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης που έχει αποφέρει γρήγορες αποδόσεις για τα Great Things είναι αναπόφευκτο να μειωθεί, σύμφωνα με τον Καλαντάρι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του κατά τη διάρκεια της φούσκας των dot-com.

«Όποιος σας λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιβράδυνση ή κάποια διόρθωση έχει πραγματικά πιστέψει στη μηχανή της διαφημιστικής εκστρατείας. Όταν κοιτάζω αυτές τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθώ πραγματικά να σκεφτώ ποιος θα επιβιώσει από αυτή τη διόρθωση», σχολίασε.

Η Great Things απομακρύνεται από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) και επικεντρώνεται σε εκείνες που έχουν μια διαρκή πρόταση αξίας και βασίζονται στη δική τους τεχνολογία αντί για αυτήν της OpenAI ή της Anthropic. Η Lila Sciences, στην οποία η Great Things επανεπένδυσε πρόσφατα, πληροί και τα δύο κριτήρια. Η 3 ετών νεοσύστατη επιχείρηση διαθέτει το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και κατασκευάζει αυτοματοποιημένα ρομποτικά εργαστήρια που κάνουν την επιστημονική έρευνα ταχύτερη και φθηνότερη.