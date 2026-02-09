Ολοκληρώθηκαν σε μόλις 2 μήνες τα έργα αποκατάστασης στην περιοχή της Πάτρας-Αχαΐας, με δωρεά από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC

Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα σε δάση και δασικές εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας 7.933 στρεμμάτων στην περιοχή της Πάτρας-Αχαΐας παραδόθηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Γενικού Γραμματέα Δασών κ. Στάθη Σταθόπουλου, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της Coca-Cola Τρία Έψιλον, κ. Svetoslav Atanasov, και τον Γενικό Διευθυντή της Coca-Cola Hellas, κ. Σταύρο Μουρελάτο, καθώς και παρουσία όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανέλαβε ως Ανάδοχος την Αποκατάσταση και Αναγέννηση του φυσικού οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας-Αχαΐας, με δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC. Τα έργα ολοκληρώθηκαν σε μόλις 2 μήνες από την έναρξη των εργασιών και προσφέρουν την απαραίτητη αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη φυσική αναγέννηση του δάσους. Οι παρεμβάσεις στις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου έγιναν με στόχο τη συγκράτηση φερτών υλών, τη σταθεροποίηση των πρανών και την προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης επιτρέποντας τη φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τόνισε: «Βρισκόμαστε σήμερα στην Αχαΐα, στον Μείλιχο, έξι μήνες μετά την καταστροφική φωτιά του Αυγούστου. Όχι για υποσχέσεις ή για λόγια, αλλά για να δούμε συγκεκριμένα έργα υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, τοπικές κοινότητες και το φυσικό περιβάλλον. Γιατί η ευθύνη της Πολιτείας δεν σταματάει στη διαχείριση της καταστροφής, αλλά συνεχίζεται στη θωράκιση της ανθεκτικότητας και των παρεμβάσεων πρόληψης. Και όταν το κράτος, με τον κυριαρχικό του ρόλο, συνεργάζεται αρμονικά με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με την Περιφέρεια, με τις δασικές υπηρεσίες, με τους δασικούς συνεταιρισμούς και με τον ιδιωτικό τομέα, τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Όπως βλέπετε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Coca-Cola Τρία Έψιλον και το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για την δωρεά τους για τις μελέτες, σύμφωνα με τον θεσμό της ιδιότητας του αναδόχου, που δημιούργησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και για το κοινωνικό πρόγραμμα ανακούφισης σε συνεργασία με το ίδρυμα Μποδοσάκη και τους Γιατρούς του Κόσμου. Απόδειξη έμπρακτη κοινωνικής ευαισθησίας. Θα ήθελα όμως πέρα και πάνω από όλους να ευχαριστήσω τους δασικούς συνεταιρισμούς, τη δασική υπηρεσία, την τοπική κοινωνία και την Περιφέρεια, γιατί όλοι μαζί καταφέραμε κάτι μοναδικό. Σε χρόνο ρεκόρ βοηθήσαμε να προστατευτεί το περιβάλλον».

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του επείγοντος χαρακτήρα των αντιπλημμυρικών έργων, προχωρήσαμε με ταχύτητα στην υλοποίησή τους, διασφαλίζοντας την άμεση θωράκιση και αποκατάσταση της περιοχής. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν με συνέπεια και αφοσίωση για την ολοκλήρωση των έργων. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Coca-Cola HBC και επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες και να ενισχύουμε την ανθεκτικότητά τους, υλοποιώντας δράσεις που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Πρόγραμμα ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων της περιοχής με δωρεά του Ιδρύματος της Coca-Cola

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στις περιοχές Κάτω Αλισσού, Καμενίτσας, Αλισσοράχης, Άνω Αλισσού, Αχαϊκού, Περιστέρας και Αγιοβλασίτικα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τους Γιατρούς του Κόσμου, μετά από δωρεά ύψους $250.000 του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation). Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε 1.900 ανθρώπους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των τοπικών κοινοτήτων.

Ο Σταύρος Μουρελάτος, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Hellas, ανέφερε: «Όταν η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται, η ευθύνη όλων μας είναι να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και διάρκεια. Για εμάς, η ανακούφιση δεν περιορίζεται στην κάλυψη άμεσων αναγκών, αλλά αφορά την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ελπίδας των ανθρώπων. Με πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό αποτύπωμα, όπως το πρόγραμμα ανακούφισης που υλοποιούμε με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και με αποκλειστική χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των κοινοτήτων και να στηρίζουμε τη διαδρομή τους προς την επόμενη μέρα».

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως τον Απρίλιο του 2026 και ήδη η Κινητή Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές επισκέψεις σε πληττόμενες οικογένειες, προσφέροντας εξειδικευμένη βοήθεια με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες, υλοποιώντας παράλληλα διανομές ειδών πρώτης ανάγκης και σεμινάρια προαγωγής υγείας και πρώτων βοηθειών σε σχολικές μονάδες και κοινωνικές δομές της περιοχής. Οι δράσεις ανακούφισης καλύπτουν άμεσες ανάγκες, όπως διάθεση ειδών προσωπικής υγιεινής, ιατροφαρμακευτικού υλικού, τροφίμων και βασικών ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη.