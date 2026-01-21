One&Only Aesthesis open career days 2026

Πίσω από κάθε αξέχαστη εμπειρία στο One&Only Aesthesis βρίσκονται άνθρωποι με πάθος, επαγγελματισμό και βαθιά κατανόηση της φιλοξενίας. Άνθρωποι που δίνουν υπόσταση στην έννοια της πολυτέλειας και μετατρέπουν την καθημερινότητα σε κάτι ουσιαστικό. Το One&Only Aesthesis προσκαλεί όσους θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της φιλοσοφίας, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομάδες, τη δεξιοτεχνία και τις αξίες που δίνουν ζωή σε κάθε εμπειρία.

Την Κυριακή 1 και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, τα Career Days 2026, ανοίγουν τις πόρτες του resort σε υποψήφιους που θέλουν να ανακαλύψουν τη σημασία του να συμβάλλεις στη δημιουργία μιας σύγχρονης κληρονομιάς φιλοξενίας. Σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα υπερπολυτελές περιβάλλον μοναδικής αισθητικής, να γνωρίσουν από κοντά μερικούς από τους πλέον έμπειρους ειδικούς στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τη γαστρονομία και την ευεξία, και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες εξέλιξης και διεθνούς καριέρας που παρέχει η One&Only στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της.

Τα Career Days έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια προσωπική και ουσιαστική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της One&Only: τη δημιουργία αυθεντικών δεσμών ανάμεσα στους ανθρώπους και τον τόπο, μέσα από τη συνεργασία, την αφοσίωση στην ποιότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Κάθε συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον προσεγμένο και ήρεμο, αντικατοπτρίζοντας την αισθητική, την ποιότητα και τη διαχρονικότητα που χαρακτηρίζουν το One&Only Aesthesis.

Ημερομηνίες & Ώρες

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

10:30 | 12:15 | 14:15 | 16:00 | 17:45

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

12:15 | 14:15 | 16:00

Η συμμετοχή είναι περιορισμένη, ώστε να διασφαλιστεί μια προσωπική και ουσιαστική εμπειρία για κάθε υποψήφιο, ενώ για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, παρέχεται μεταφορά με λεωφορείο της One&Only από τον σταθμό Ελληνικό, με αναχώρηση τριάντα λεπτά πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού.

Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανάρτηση πρόσφατου βιογραφικού σημειώματος, την επιλογή τμήματος ενδιαφέροντος και την κράτηση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μέσω του παρακάτω συνδέσμου εγγραφής.

One&Only Career Days 2026

Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι υποψήφιοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης κατά την είσοδό τους στο resort.

Το One&Only Aesthesis προσκαλεί όσους επιθυμούν να γνωρίσουν μια φιλοσοφία φιλοξενίας που βασίζεται στους ανθρώπους, στη λεπτομέρεια και στις σχέσεις που χτίζονται με διάρκεια – μια εμπειρία που ξεκινά από τη συνάντηση και εξελίσσεται σε πορεία.