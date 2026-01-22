Παγώνει τις διακοπές ηλεκτροδότησης ο ΔΕΔΔΗΕ λόγω οφειλών για ρευματοκλοπή

Υποθέσεις ρευματοκλοπών που διαπιστώθηκαν το 2025 ελέγχει ο ΔΕΔΔΗΕ καθώς προχωρά και σε αναστολή της διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές, όπως αναφέρουν πηγές του Διαχειριστή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λόγω του μεγάλου πλήθους των διαπιστωμένων περιπτώσεων ρευματοκλοπών και προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το 2025 έγιναν περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις το 2025 (+48% σε σχέση με το 2024). Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ σύστησε ειδική ομάδα στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών.

Ωστόσο υπήρξαν περιπτώσεις που καταλογίστηκαν ποινές για ρευματοκλοπή χωρίς να συντρέχει παράβαση. Για το λόγο αυτό ο Διαχειριστής προχώρησε επιπλέον σε ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση των υποθέσεων ρευματοκλοπής και των ενστάσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Το κόστος των ρευματοκλοπών ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές και αυξάνει κατά μέσο όρο κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ο Διαχειριστής εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα των ελέγχων κατά τη διετία 2024 – 2025 οι απώλειες μειώθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη μείωση των απωλειών και από τα έσοδα που προκύπτουν από τα πρόστιμα.

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται αξιοποιώντας την τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης. Ενδεικτικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

Επέμβαση στον μετρητή με αποτέλεσμα την υπο-καταγραφή

Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας τον μετρητή

Απευθείας σύνδεση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου.

Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση της Ελλάδας, σε συνδυασμό με διαδοχικές κρίσεις (πανδημία COVID-19 και ενεργειακή κρίση), συνέβαλαν στην αύξηση του φαινομένου της ρευματοκλοπής από επίπεδα ~1,1% την περίοδο 2012 – 2013, σε άνω του 4% το 2019 φτάνοντας το 5,5% το 2023. Ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας, οι επιχειρησιακοί περιορισμοί επηρέασαν τον ρυθμό διενέργειας ελέγχων, ενώ η ενεργειακή κρίση ενίσχυσε τα κίνητρα για παράνομες πρακτικές.

Διευκρινίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποκομίζει οικονομικό όφελος από τα πρόστιμα ρευματοκλοπών. Τα σχετικά ποσά κατευθύνονται, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, στους προβλεπόμενους ειδικούς λογαριασμούς και λειτουργούν υπέρ των συνεπών καταναλωτών, συμβάλλοντας στη μείωση του τελικού κόστους χρεώσεων.

Η διαδικασία και οι αλλαγές

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται μέσα από τη τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης. Η ομάδα ελέγχου εξετάζει υποθέσεις καταλογισμών ρευματοκλοπών και, όπου απαιτείται, προχωρά σε συμπληρωτικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις τεχνικές παραμέτρους και αποσαφηνίζοντας ασυνήθιστες ενδείξεις, ενώ οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για κάθε εξέλιξη.



Λόγω του μεγάλου όγκου των διαπιστωμένων περιπτώσεων και προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες, έχει ήδη εφαρμοστεί αναστολή αποστολής βεβαιώσεων για μικρές παροχές ιδιωτών, γίνεται αναλυτικός επανέλεγχος όλων των εισερχόμενων ενστάσεων. Βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη σταδιακός επανέλεγχος όλων των βεβαιωμένων υποθέσεων εντός 2025 (15,000 που αφορούν οικιακές παροχές 0, 1, 2 και 3), ενώ εφαρμόζεται πανελλαδική αναστολή αποκοπής ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές (0, 1, 2 και 3). Καθορίστηκε επίσης ενιαία και πλήρως κεντρικοποιημένη διαχείριση υποθέσεων ρευματοκλοπής και ενστάσεων, διασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των αιτημάτων, απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και παροχή τεκμηριωμένων, ενιαίων απαντήσεων από εξειδικευμένο προσωπικό.



Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, προσφέροντας άμεση, στοχευμένη και εξειδικευμένη ενημέρωση για οποιαδήποτε απορία ή διαδικασία ελέγχου (τηλ: 800 400 4000, e-mail: dmddrk@deddie.gr).



Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ για την καλύτερη δυνατή θεσμική διαχείριση του ζητήματος.



Σημειώνεται ότι οι ρευματοκλοπές δεν αφορούν μόνο σε παρεμβάσεις στον μετρητή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο, παρακάμψεις του μετρητή ή αυθαίρετες επανασυνδέσεις παροχών που έχουν διακοπεί.



Με στοχευμένες ενέργειες και αναβαθμισμένους μηχανισμούς υποστήριξης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως αξιόπιστος και υπεύθυνος Διαχειριστής, αντιμετωπίζει ένα σημαντικό φαινόμενο με κοινωνικό κόστος, προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές και διασφαλίζει δίκαιους και ίσους όρους για όλους στην αγορά ενέργειας.