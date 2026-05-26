Παντελιάδης (METRO): Θα δούμε ανατιμήσεις εάν ο πόλεμος έχει διάρκεια

Οι εξαγορές δεν είναι μέσα στο πλάνο της METRO αλλά δεν θα αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να αποκτήσει σούπερ μάρκετ από αυτά που η Επιτροπή Ανταγωνισμού προτείνει να κλείσουν, ως προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τη Μασούτης.

«Μας ενδιαφέρουν επιλεκτικές εξαγορές που ταιριάζουν στο δικό μας μέγεθος», είπε χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, επικεφαλής του ομίλου METRO, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων του ομίλου το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η MEΤRO έχει κάνει τη 2η μεγαλύτερη εξαγορά στην Ελλάδα (Βερόπουλος) και θεώρησε ότι «δεν είναι σωστό να βασίζεσαι στις εξαγορές, που έχουν κι έναν παράγοντα τύχης… Συχνά υπάρχει και ο παράγοντας παρόρμηση που βγαίνει μπροστά». Τόνισε πάντως ότι δεν προχωρά εάν δεν βγαίνει οικονομικά η εξαγορά.

Στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου franchise My market local η METRO φέρεται να έχει κλείσει συνεργασία με 4 από τους πρώην franchisees της Αλυσίδας Κρητικός.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, η εταιρεία όταν θα ξέρει ποια είναι τα σούπερ μάρκετ που θα αναγκαστούν να κλείσουν (47 franchise και 6 ιδιόκτητα) θα εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα εξετάσει τις κινήσεις της ανά περίπτωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κίνδυνος για ανατιμήσεις

Ο κ. Παντελιάδης σχολίασε και το οικονομικό περιβάλλον, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώνονται ήδη στην αγορά. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος έχει διάρκεια θα υπάρξουν ανατιμήσεις.

Θεώρησε ότι δεν θα επαναληφθούν ανατιμήσεις της τάξης του 8-10% όπως παλαιότερα (με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία). Εκτίμησε ως πιο πιθανές ανατιμήσεις της τάξης του 3% εάν οι επιπτώσεις του πολέμου επιμείνουν για κάποιους μήνες ακόμη.

«Κανένα μέτρο δεν μπορεί να επιδράσει σε εξωγενείς παράγοντες», τόνισε ο κ. Παντελιάδης που έχει ταχθεί επανηλημένως κατά του μέτρου για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, για οποίο -παρά τις δικές του προσδοκίες- εκτιμά ότι θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές.