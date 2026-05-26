Επιχειρήσεις

Παντελιάδης (METRO): Θα δούμε ανατιμήσεις εάν ο πόλεμος έχει διάρκεια

Μελετά εξαγορά καταστημάτων από αυτά που θα κλείσουν με το deal Μασούτη - Κρητικού
Αριστοτέλης Παντελιάδης
Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO, Αριστοτέλης Παντελιάδης /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι εξαγορές δεν είναι μέσα στο πλάνο της METRO αλλά δεν θα αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να αποκτήσει σούπερ μάρκετ από αυτά που η Επιτροπή Ανταγωνισμού προτείνει να κλείσουν, ως προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τη Μασούτης.

«Μας ενδιαφέρουν επιλεκτικές εξαγορές που ταιριάζουν στο δικό μας μέγεθος», είπε χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, επικεφαλής του ομίλου METRO, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων του ομίλου το 2025.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η MEΤRO έχει κάνει τη 2η μεγαλύτερη εξαγορά στην Ελλάδα (Βερόπουλος) και θεώρησε ότι «δεν είναι σωστό να βασίζεσαι στις εξαγορές, που έχουν κι έναν παράγοντα τύχης… Συχνά υπάρχει και ο παράγοντας παρόρμηση που βγαίνει μπροστά». Τόνισε πάντως ότι δεν προχωρά εάν δεν βγαίνει οικονομικά η εξαγορά.

Στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου franchise My market local η METRO φέρεται να έχει κλείσει συνεργασία με 4 από τους πρώην franchisees της Αλυσίδας Κρητικός.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, η εταιρεία όταν θα ξέρει ποια είναι τα σούπερ μάρκετ που θα αναγκαστούν να κλείσουν (47 franchise και 6 ιδιόκτητα) θα εκδηλώσει ενδιαφέρον και θα εξετάσει τις κινήσεις της ανά περίπτωση.

Κίνδυνος για ανατιμήσεις

Ο κ. Παντελιάδης σχολίασε και το οικονομικό περιβάλλον, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώνονται ήδη στην αγορά. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος έχει διάρκεια θα υπάρξουν ανατιμήσεις.

Θεώρησε ότι δεν θα επαναληφθούν ανατιμήσεις της τάξης του 8-10% όπως παλαιότερα (με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία). Εκτίμησε ως πιο πιθανές ανατιμήσεις της τάξης του 3% εάν οι επιπτώσεις του πολέμου επιμείνουν για κάποιους μήνες ακόμη.

«Κανένα μέτρο δεν μπορεί να επιδράσει σε εξωγενείς παράγοντες», τόνισε ο κ. Παντελιάδης που έχει ταχθεί επανηλημένως κατά του μέτρου για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, για οποίο -παρά τις δικές του προσδοκίες- εκτιμά ότι θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
116
82
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo