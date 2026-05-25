ΔΕΗ: Αύριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Αύριο Τρίτη (26.5.2026) ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), όπως γνωστοποίησε σήμερα (25.5.2026) η επιχείρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Euronext Athens.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές ύψους 18 δισ. ευρώ από Έλληνες και ξένους επενδυτές και η ΔΕΗ άντλησε τελικά 4,25 δισ. ευρώ.

Κατόπιν της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.481.543.758,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η κάθε μία. Δυνάμει της από 25 Μαΐου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της αύξησης.

Η Euronext Athens κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η εταιρεία γνωστοποίησε, επίσης, ότι τα έσοδα από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2026 – 2030 για την συγχρηματοδότηση των εξής επενδύσεων:

16,7 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων ΑΠΕ, προμήθειας, ευέλικτης παραγωγής και λοιπών δραστηριοτήτων) έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, αποθήκευση και CCGT στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 GW έως το 2030 1,2 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στη Φάση I της ανάπτυξης κέντρου δεδομένων (data center) στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2028 1,6 δισ. για άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης, και στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, στο Δημόσιο κατανεμήθηκε το 30,33 % των νέων μετοχών ενώ η CVC πήρε το 28,24 % των νέων μετοχών. Οι υπόλοιπες μετοχές κατανεμήθηκαν σε Έλληνες και ξένους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.