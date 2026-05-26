Μotor Oil – Mercuria Energy: Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για FSRU στην Κόρινθο

Σε στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού LNG «Διώρυγα Gas» προχώρησαν Motor Oil Hellas και Mercuria Energy, με την ελβετική εταιρεία να αποτελεί έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» διεθνώς.

Το Μνημόνιο Κατανόησης (ΜοU) για το νέο έργο του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) «Dioriga Gas» στην Κόρινθο, το οποίο υπογράφηκε χθές ( 25.05.2026) μεταξύ της Motor Oil Hellas και της Mercuria Energy, δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να μετατραπεί σε βασική πύλη εισαγωγής φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τι προβλέπει η συνεργασία

Η συμφωνία μεταξύ των εταιρειών ορίζει την συνεργασία τους για την ανάπτυξη και εμπορική λειτουργία του πλωτού τερματικού LNG της Dioriga Gas στον Σαρωνικό Κόλπο και ειδικότερα την συνεργασία σε:

Θέματα δέσμευσης δυνατότητας επαναεριοποίησης

Στο μακροχρόνιο εφοδιασμό LNG

Στη διαμόρφωση του συνολικού εμπορικού πλαισίου που απαιτείται ώστε το έργο να περάσει σε πλήρη εμπορική λειτουργία.

Η σημασία τoυ FSRU

Το Dioryga Gas FSRU αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, αφού θα λειτουργήσει συμπληρωματικά των ήδη υπό λειτουργία πηγών στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη με το FSRU.

Παράλληλα, αναμένενεται να αναβαθμιστεί η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά LNG, ενώ τα οφέλη της θέσης στον Σαρωνικό μπορούν να προσφέρουν άμεση πρόσβαση στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου και εγγύτητα προς τα βασικά κέντρα κατανάλωσης, σε μια εύθραυστη συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά νέες πηγές φυσικού αερίου εκτός Ρωσίας.

Ποια είναι η Mercuria

Η Mercuria, με έδρα τη Γενεύη, διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και ισχυρό χαρτοφυλάκιο σε LNG, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο και μέταλλα. Ο όμιλος θεωρείται ένας από τους πλέον ενεργούς παίκτες στις διεθνείς αγορές LNG, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση εμπορικού κινδύνου και στις μακροχρόνιες ενεργειακές συμφωνίες.

Στην πράξη, η συνεργασία δίνει στο project της Motor Oil έναν ισχυρό διεθνή συνεργάτη με δυνατότητα εξασφάλισης φορτίων LNG και εμπορικής αξιοποίησης της υποδομής, στοιχείο που θεωρείται κομβικό για την τραπεζική και επενδυτική ωρίμανση του έργου.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μετά τη συμφωνία με τη Mercuria το έργο εισέρχεται σε νέα φάση ωρίμανσης, με τις επόμενες κινήσεις να αφορούν την περαιτέρω εμπορική κατοχύρωση δυναμικότητας και την προώθηση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην τελική επενδυτική απόφαση.