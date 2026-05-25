ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η Santander βάζει τον πήχη στα 53 ευρώ για τη μετοχή και βλέπει «κρυμμένη αξία»

Η Santander επιβεβαιώνει τη θετική της στάση για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα δίνοντας τιμή στόχο στα 53 ευρώ, με σύσταση «υπεραπόδοσης» (outperform) και σημειώνοντας ότι το α’ τρίμηνο του 2026 ήταν ορόσημο για τον όμιλο καθώς αποτυπώνει για πρώτη φορά την πλήρη ενοποίηση της Εγνατίας Οδού.

Με βάση την αξιολόγηση της Santander το περιθώριο ανόδου για τις μετοχές της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώνεται σε περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών (40,60 ευρώ στις 22.5.2026) καθώς η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εισηγμένης δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τιμή στο ταμπλό.

Σύμφωνα με την Santander, το α’ τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για τη ΓΕΚ Τέρνα, καθώς η Εγνατία Οδός αναμένεται να εξελιχθεί στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του ομίλου.

Ο ισπανικός τραπεζικός οίκος εκτιμά ότι οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν καταλύτη, με την Αττική Οδό να ανάγεται σε σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που μπορεί σύντομα να εξελιχθεί στο πολυτιμότερο του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου 20% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων, με αύξηση 2,5% σε ετήσια βάση και με την Εγνατία Οδό να αντιστοιχεί στο 19% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων, ήτοι αύξηση 4,5%.

Η Santander προβλέπει αύξηση των κερδών EBITDA στον τομέα αυτοκινητοδρόμων κατά 36% στο α’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ προβλέπει αύξηση περίπου 15% στα καθαρά κέρδη του ομίλου.

Ειδικότερα, προβλέπει έσοδα 959 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, μειωμένα κατά 3% και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 159 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%, με ώθηση από την Αττική Οδό και τις δραστηριότητες παραχωρήσεων. Τα λειτουργικά κέρδη εκτιμώνται στα 69 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 33 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους στα 24 εκατ. ευρώ.

Οι κατασκευές αναμένεται να εμφανίσουν έσοδα 388 εκατ. ευρώ, με αύξηση 12%, οι παραχωρήσεις αναμένεται να εμφανίσουν έσοδα 163 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% και οι αυτοκινητόδρομοι 146 εκατ. ευρώ, με άνοδο 43% . Η Νέα και Κεντρική Οδός εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει 56 εκατ. ευρώ, η Αττική Οδός 55 εκατ. ευρώ και η Εγνατία Οδός 35 εκατ. ευρώ.

Πιο εμφανές είναι το αποτύπωμα των παραχωρήσεων στα λειτουργικά κέρδη, που υπολογίζεται σε 102 εκατ. ευρώ, από 75 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ αναφορικά με τον καθαρό δανεισμό (recourse net debt) οι αναλυτές αναμένουν ότι θα αυξηθεί σε 415 από 212 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ως αποτέλεσμα της απόκτησης επιπλέον 12,8% της ΕΥΔΑΠ, καθώς και των επενδύσεων που πραγματοποιούνται για το Hard Rock Hotel & Casino στο Ελληνικό (IRC Hellinikon) και τον ΒΟΑΚ.