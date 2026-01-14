Περιορισμό της Black Friday ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Να περιοριστεί η Black Friday ζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στη χθεσινή (13.1.2026) συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια και τους συνεργάτες του, κα. Αναστασία Καλογεροπούλου και κ. Ιωάννη Βαρδόπουλο.

Συγκεκριμένα, με το θέμα περιορισμού της Black Friday, από πλευράς του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Θάνος Τσαγγάρης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Λουδάρος και οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος Κογιουμτσής και Ευδόκιμος Σαββίδης.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου συνεχάρησαν τον Γενικό Γραμματέα για την ανάληψη των καθηκόντων του και εξέφρασαν την προσδοκία για στενή συνεργασία. Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν τα οξυμένα προβλήματα των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες δέχονται έντονη πίεση από μεγάλες αλυσίδες και ισχυρές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, χωρίς ισότιμους όρους ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη συνεχή μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώθηκε για την πραγματική εικόνα της αγοράς και δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα αιτήματα στον Υπουργό Ανάπτυξης, εκφράζοντας παράλληλα τη βούλησή του για ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επεσήμανε ότι σοβαρές στρεβλώσεις προκαλεί ο Νόμος 4695/2022, που απελευθέρωσε τις προσφορές, και ζήτησε:

Τον περιορισμό των προσφορών σε δύο περιόδους ανά σεζόν για κάθε επιχείρηση.

Τη θέσπιση αυστηρού τριημέρου προσφορών στα τέλη Νοεμβρίου για τον περιορισμό της Black Friday.

Τον ουσιαστικό έλεγχο του διαδικτύου για παράνομες και καταχρηστικές προσφορές.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι τα παραπάνω μέτρα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και μπορούν να αποκαταστήσουν συνθήκες υγιούς και δίκαιου ανταγωνισμού, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένος στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.