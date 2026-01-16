Πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες βλέπει η Moody’s

Σε καλύτερη θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται οι ελληνικές στην αφετηρία του 2026, προβάλλοντας πλεονέκτημα πιστωτικής ποιότητας λόγω ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, διαφοροποίησης των εσόδων και επέκτασης σε νέες δραστηριότητες, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Moody’s.

H στροφή σε πηγές εσόδων πλην των εσόδων από επιτόκια αποτελεί βασικό πυλώνα των επιχειρηματικών σχεδίων των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2026-2028, σύμφωνα με τη Moody’s, που αναδεικνύει επίσης την ενίσχυση των διοικητικών ομάδων και την γεωγραφική επέκταση. Εκτιμά ότι η στρατηγική διαφοροποίησης και η ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων συντηρούν τις θετικές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών την ώρα που τελειώνει το 2026 το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στα επικαιροποιημένα στρατηγικά πλάνα των τραπεζών που αναμένεται να ανακοινωθούν στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων 2025 θα αποτυπωθεί μεταξύ άλλων η έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας ενώ ο οίκος προβλέπει για το 2026 πιστωτική επέκταση 8% με 10%, με σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους όσο τα χαμηλότερα επιτόκια αντισταθμίζονται από νέες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, για την Eurobank, η Moody’s εστιάζει στην διεθνή παρουσία, με περίπου 53% της κερδοφορίας να έρχεται από δραστηριότητες στο εξωτερικό, καθώς και στην ηγετική θέση της στην Κύπρο, την ισχυρή παρουσία στη Βουλγαρία αλλά και την ενίσχυση του ασφαλιστικού κλάδου μέσω της Eurolife Life.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρεται στην σημαντική εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την ασφαλιστική δραστηριότητα να εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα κοντά στα 100 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία. Η Moody’s αναφέρεται επίσης στην ψηφιακή στρατηγική της τράπεζας με τη συμμετοχή της στη neobank Snappi.

Η Eθνική Τράπεζα, κατά τη Moody’s, διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των συστημικών τραπεζών, με CET1 19%, γεγονός που της επιτρέπει στοχευμένες εξαγορές. Έμφαση δίνει επίσης ο οίκος στον διευρυμένο ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας.

Για την Alpha Bank το ενδιαφέρον το 2026 εστιάζεται στην στρατηγική σχέση της με την UniCredit, που ελέγχει το 29,8%, και στην περαιτέρω ανάπτυξη, μετά τις κινήσεις στην Κύπρο, στον κλάδο ασφάλισης και επενδυτικής τραπεζικής αλλά και fintech.

Τέλος, αναφορά γίνεται στις μετασχηματιστικές κινήσεις της CrediaBank, με την απόκτηση του 70% της HSBC Malta που διπλασιάζει το μέγεθός της αλλά και στις κινήσεις της Optima Bank, που εστιάζει στην υψηλή ποιότητα ενεργητικού.