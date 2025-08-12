Ποια μέτρα έχει πάρει ο ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση σε Αίγινα-Αγκίστρι

Σε σειρά παρεμβάσεων και κινήσεων έχει προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ενισχυθεί και να υπογειοποιηθεί το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Αίγινα και το Αγκίστρι.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει αρχικά ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που συμβαίνουν διακοπές ρεύματος, οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως πυρκαγιές ή έντονα καιρικά φαινόμενα, παρά σε αστοχία εξοπλισμού του ίδιου του δικτύου.

Στα πλαίσια της διαρκούς ενίσχυσης, ανακαίνισης και συντήρησης του δικτύου, η τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ προέβη σε δύο προγραμματισμένες διακοπές εντός του Ιουνίου, με σκοπό τη συντήρηση και την αποτροπή εμφάνισης βλάβης στο δίκτυο της Μέσης Τάσης στην περιοχή της Πέρδικας και της Αγίας Μαρίνας.

Αναφορικά με το πρόβλημα λειτουργίας του αντλιοστασίου, που υδροδοτεί αρκετές περιοχές της Αίγινας, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι οφείλονταν σε βλάβη στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν σχετιζόταν με το δίκτυο διανομής.

Όσον αφορά τα λοιπά προβλήματα στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση των πελατών, δεν σχετίζονται ούτε δικαιολογούνται από τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Εξάλλου, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θεσπίσει διαδικασία βάσει της οποίας χορηγείται χρηματικό ποσό σε πελάτες που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδέτερου αγωγού του εναέριου ή υπογείου δικτύου Χαμηλής Τάσης. Έως και σήμερα, δεν έχει υποβληθεί αίτημα από πελάτη που να σχετίζεται με τυχαία κοπή ουδετέρου.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού, έχει θέσει σε προτεραιότητα την ενίσχυση των υποδομών σε αστικές και περιαστικές περιοχές με αυξημένες απαιτήσεις, όπως τα νησιά της Αίγινας και του Ακγιστρίου.

Από τα μέσα του 2023, εκπόνησε σχετικό πρόγραμμα, το οποίο δίνει έμφαση στο δίκτυο Μέσης Τάσης που ηλεκτροδοτεί Αίγινα-Αγκίστρι και αφορά κυρίως έργα υπογειοποίησης. Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει και σε λοιπά έργα υπογειοποίησης εναερίων γραμμών και ενίσχυσης.

Έχει εκπονήσει τεχνικές μελέτες που θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ενεργειακών ροών και στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, όπως και στην ολοκλήρωση κάποιων εξ αυτών. Ενδεικτικά, για την Αίγινα και το Αγκίστρι:

Αρχαιολογικός χώρος Αγαίας (Αίγινα): Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής υπογειοποίησης, συνολικού μήκους δικτύου Μέσης Τάσης 20,2χμ. Ενίσχυση εναέριου δικτύου Χαμηλής Τάσης (Αίγινα): Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί έργα ενίσχυσης του εναέριου δικτύου Χαμηλής Τάσης μήκους 8,25χμ Υπογειοποίηση εναερίου δικτύου Μέσης Τάση (Αγκίστρι): Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση τεχνικής μελέτης υπογειοποίησης συνολικού μήκους δικτύου Μέσης Τάσης 6,1χμ και αντίστοιχης αποξήλωσης. Εκγατάσταση ρυθμιστών τάσης (Αγκίστρι): Βρίσκονται σε εξέλιξη συνεννοήσεις με τον οικείο Δήμο για την εγκατάσταση ρυθμιστών τάσης που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας στο Αγκίστρι. Ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένει την έγκριση της προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τέλος, ο διαχειριστής σημειώνει ότι σε περίπτωση γενικευμένης βλάβης της υποβρύχιας τροφοδότησης των δύο νησιών, έχει κατασκευάσει κατάλληλη υποδομή για την τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση κρίσιμων υποδομών των νησιών.

Επιπλέον, και στα δύο νησιά βρίσκονται αποθηκευμένα κρίσιμα υλικά για την αντιμετώπιση διακοπών ηλεκτροδότησης που μπορεί να προκύψουν, ώστε οι χρόνοι αποκατάστασης να μην επηρεάζονται από τη συχνότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.