«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για άδεια αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Θετική Γνωμοδότηση Άδειας για τη μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στο κοίτασμα του Πρίνου εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης (DG Clima) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως γνωστοποίησε σήμερα η EnEarth που υλοποιεί το έργο.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει την ποιότητα και την πληρότητα των τεχνικών μελετών τις οποίες εκπόνησε η EnEarth Greece στον Πρίνο για τη γεωλογική αξιολόγηση του χώρου αποθήκευσης, την εκτίμηση της δυναμικής συμπεριφοράς του ταμιευτήρα και τη συστηματική διαδικασία παρακολούθησης του έργου που καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατανόησης του προτεινόμενου χώρου και του συγκροτήματος αποθήκευσης γενικότερα.

«Με τη γνωμοδότησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του γεωλογικού σχηματισμού του Πρίνου για την μόνιμη και ασφαλή αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και τον προχωρημένο βαθμό τεχνικής ωριμότητας του έργου», καταλήγει η ανακοίνωση της EnEarth.

Η Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μέρος του θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρμόδιας εθνικής αρχής, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Επιπλέον, αν και έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα, συνιστά ένα τελευταίο σημαντικό βήμα της διαδικασίας για την έκδοση άδειας Αποθήκευσης. Η τελική απόφαση αδειοδότησης παραμένει στην αρμοδιότητα της ΕΔΕΥΕΠ.

Η πρώτη φάση του έργου, προβλέπει την αποθήκευση 1 εκατ. τόνων CO2 ετησίως. Η προγραμματισμένη δεύτερη φάση θα επιτρέψει πλήρη λειτουργική δυναμικότητα αποθήκευσης περίπου 2,8 εκατομμυρίων τόνων CO₂ ετησίως.