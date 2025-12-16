Prodea: Η επενδυτική της στρατηγική και οι επόμενες κινήσεις

Οι πρόσφατες αποεπενδύσεις της PRODEA Investments εντάσσονται στην επενδυτική της στρατηγική που πλέον δίνει έμφαση στους κλάδους του luxury, high end hospitality (σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία αλλά και σε αγορές όπως η Ισπανία) και στα logistics.

Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στο χθεσινό (15.12.2025) media lunch της PRODEA Investments, η τάση στις διεθνείς αγορές αναφορικά με εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αφορά σε REITs με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο hospitality και τα logistics. Πρόκειται για κλάδους που δυνητικά μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Αναφορικά με τις αποεπενδύσεις, αφορούσαν σε ακίνητα που η PRODEA απέκτησε τα τελευταία 12 – 15 έτη και στην πορεία του χρόνου κατέγραψαν αποτιμητικές υπεραξίες οι οποίες υλοποιήθηκαν πλέον. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα αποπληρώσουν δανεισμό ύψους 600 εκατ. ευρώ με το LTV να μειώνεται στο 50% ενώ τα υπόλοιπα έσοδα θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις και διανομές (μερίσματα) στους μετόχους.

Ήδη η εταιρεία έχει την Mediterranean Hospitality Venture (MHV) που είναι ο πυλώνας για επενδύσεις στον κλάδο του hospitality (και σε αξία αποτελεί περίπου το 1/3 του χαρτοφυλακίου του ομίλου αυτή τη στιγμή ενώ στην πορεία αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί η αξία των επενδύσεων σε αυτόν τον πυλώνα).

Ανακοινώθηκε ακόμα ότι σύντομα και οι επενδύσεις σε logistics θα ενταχθούν σε χωριστό πυλώνα.

Ο πυλώνας του hospitality περιλαμβάνει 9 ξενοδοχεία, στην πλειονότητά τους υπό ίδια διαχείριση από την MHV και τον όμιλο PRODEA, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και τον καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ορίζοντα 4ετίας για τον κλάδο εκτιμώνται σε 350 εκατ. ευρώ, για τις οποίες έχει ήδη εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Στον πυλώνα των logistics η PRODEA έχει ήδη σύγχρονες αποθήκες που εκμισθώνονται επιφάνειας περίπου 140.000 τ.μ. ενώ είναι σε εξέλιξη αναπτύξεις για περίπου 130.000 τ.μ. και η εταιρεία εξετάζει νέο pipeline περίπου 120.000 τ.μ. Πρόσφατα ο όμιλος προχώρησε στην απόκτηση έκτασης στο Μαρκόπουλο Αττικής όπου θα ανεγερθούν σύγχρονες αποθήκες 30.000 τ.μ.. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η δημιουργία ενός κορυφαίου regional logistics champion, βασισμένου σε άριστη τεχνική, επενδυτική και διαχειριστική τεχνογνωσία και σε μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική.

Περιοχές ενδιαφέροντος για τα logistics αποτελούν ο Ασπρόπυργος, το Μαρκόπουλο αλλά και η Θεσσαλονίκη. Στις νέες αναπτύξεις ο όμιλος επιδιώκει να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές αειφορίας και, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο και εφικτό, να ληφθούν σχετικές πιστοποιήσεις.