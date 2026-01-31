Προς νέα λύση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας – Ποια μέτρα εξετάζονται

Αρκετοί μήνες έχουν περάσει πλέον από την αρχική διϋπουργική σύσκεψη του Σεπτεμβρίου σχετικά με το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, δίχως να προκύπτει ακόμα κάποια οριστική λύση.

Η αρχική κατεύθυνση της κυβέρνησης ήταν να στραφεί στο ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να επιδοτήσει για μερικά χρόνια το ηλεκτρικό ρεύμα της βιομηχανίας με παράλληλες επενδύσεις των επιχειρήσεων στις ΑΠΕ. Σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση που προσφέρεται έτσι κι αλλιώς για το κόστος των ρύπων, θα προέκυπτε μια σημαντική ελάφρυνση.

Παρά τις αρχικές προσδοκίες ότι το μοντέλο α λα ιταλικά θα εξασφάλιζε το πράσινο φως των Βρυξελλών, τα πράγματα αποδείχθηκαν στην πράξη σαφώς δυσκολότερα. Καθώς, λοιπόν, τίθενται τεχνικά ζητήματα από την πλευρά της Κομισιόν και η όλη υπόθεση χρονίζει σε μια περίοδο που το ενεργειακό αποτελεί υπαρξιακό θέμα για τις βιομηχανίες, πλέον η προσοχή στρέφεται και προς εναλλακτικές κατευθύνσεις.

Ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε να εννοηθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η τελική λύση βρίσκεται κοντά. Πιο πιθανό θεωρείται πλέον να προωθηθεί από μόνη της η αντιστάθμιση των ρύπων, αλλά με τους βέλτιστους δυνατούς όρους.

Στην πράξη αυτό είναι δύσκολο, καθώς το μέγεθος της στήριξης συναρτάται από τις κλιματικές επιδόσεις της χώρας μας συνολικά, που έχουν βελτιωθεί λόγω της απολιγνιτοποίησης. Εν ολίγοις, όσο πιο καθαρό είναι το αποτύπωμα CO2 της βιομηχανίας, τόσο λιγότερα χρήματα μπορεί να λάβει από το συγκεκριμένο μέτρο.

Από την πλευρά των βιομηχανικών συνδέσμων είναι φανερό ότι η αντιστάθμιση δεν επαρκεί και θα πρέπει να πλαισιωθεί από πρόσθετες πρωτοβουλίες. Μια πιθανή επιλογή θα ήταν το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ενώ δεν αποκλείονται και άλλες πιθανές κατευθύνσεις. Κατ’ επέκταση, η συζήτηση βρίσκεται σήμερα σε αυτό το σημείο, με εντελώς ανοικτό το τελικό μέγεθος της ελάφρυνσης που θα αποκομίσουν οι βιομηχανίες σε οικονομικούς όρους.

Εκ μέρους του ΥΠΕΝ, τονίζεται σε κάθε ευκαιρία το πόσο έχει βελτιωθεί η τιμή χονδρικής του ηλεκτρισμού στη χώρα μας συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, από εκεί που ήμασταν ακριβότερη χώρα το 2019, πλέον βρισκόμαστε στη δέκατη θέση.

Συγκεκριμένα ως προς το βιομηχανικό ρεύμα, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, τόνισε πρόσφατα ότι οι τιμές βρίσκονται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και για τις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες είναι μόλις 1% ακριβότερες. Έτσι, το υπουργείο επιχειρεί να θέσει το θέμα της βιομηχανίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να δείξει ότι σημειώνεται κάποια πρόοδος σταδιακά.

Τέλος, αξίζει να προσθέσουμε στα παραπάνω ότι κατά το περσινό έτος η ελληνική βιομηχανία είχε μια πτώση άνω του 4% στην κατανάλωση ηλεκτρισμού, η οποία διαφοροποιήθηκε σημαντικά από τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών. Το εν λόγω μέγεθος φανερώνει την επίδραση από το υψηλό κόστος ενέργειας, αλλά και την προσπάθεια της βιομηχανίας να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.