Ψήφος εμπιστοσύνης της Deutsche Bank στις ελληνικές τράπεζες

Ιδιαίτερα ενισχυμένες εμφανίζονται οι επιδόσεις των τραπεζών σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς κατάφεραν να κινηθούν υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις της αγοράς, σύμφωνα με έκθεση της Deutsche Bank.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες, η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα κινήθηκε με ρυθμούς άνω του 10%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην έντονη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια, μετά από παρατεταμένη περίοδο περιορισμένων επενδύσεων. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι έχει σταθερά χαρακτηριστικά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Παράλληλα, η Deutsche Bank εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα ενισχυθούν σημαντικά τα επόμενα έτη, υποβοηθούμενα από την αυξημένη συνεισφορά των προμηθειών, τα βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας και τον περιορισμό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

«Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να συνεχίσουν να ξεχωρίζουν στην Ευρώπη, δείχνοντας συνεπή βελτίωση σε τομείς όπου υστερούσαν, ιδίως στην ποιότητα του ενεργητικού και τα κεφαλαιακά επίπεδα. Ενώ οι αγορές το έχουν αναγνωρίσει αυτό μερικώς μέσω μιας ισχυρής επαναξιολόγησης, πιστεύουμε ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη πλήρως την εγγενή δημιουργία αξίας στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων για βελτιωμένες κεφαλαιακές αποδόσεις», αναφέρει η Deutsche Bank.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν φθηνές, με το μέσο P/E να είναι σε περίπου 20% discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα με βάση το consensus.

«Η ανανεωμένη συνεισφορά στο πρόγραμμα για τα σχολεία, αν και επαναλαμβανόμενη, αντιπροσωπεύει ένα περιορισμένο κόστος και μπορεί να χρησιμεύσει ως δικλείδα ασφαλείας έναντι ευρύτερων τραπεζικών φόρων, ενώ η διευθέτηση των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο αναμένει να έχει αμελητέο καθαρό αντίκτυπο. Επομένως, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια σχετική αναπροσαρμογή της αξιολόγησης, καθώς οι πιθανές ανησυχίες σαφώς καθίστανται πολύ μικρές για να εκτρέψουν την πορεία ενίσχυσης των ελληνικών τραπεζών», υπογραμμίζει η Deutsche Bank.