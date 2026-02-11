Public για Γιώργο Γεράρδο: Συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα

Με ανακοίνωση Τύπου τα Public, εκφράζουν την λύπη τους για τον θάνατο του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Εκτελεστικού Προέδρου της Πλαίσιο, «έναν επιχειρηματία που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα» όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα Public τονίζουν ότι ο Γώργος Γεράρδος «άφησε το αποτύπωμά του στον κλάδο, δημιουργώντας έναν οργανισμό με ισχυρή και διαχρονική παρουσία στην ελληνική αγορά», και εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια καθώς και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του Πλαισίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Public

«Με θλίψη τα Public αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, έναν επιχειρηματία που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Με συνέπεια, στρατηγική προσήλωση και ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα, άφησε το αποτύπωμά του στον κλάδο, δημιουργώντας έναν οργανισμό με ισχυρή και διαχρονική παρουσία στην ελληνική αγορά. Η συμβολή του στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος συνέβαλε στη συνολική εξέλιξη του κλάδου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση και οι άνθρωποι των Public εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια καθώς και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του Πλαισίου».