Trade Estates: Κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ με αύξηση 19% και έσοδα 13,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Με καθαρά κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19%, έκλεισε το α’ τρίμηνο για την Trade Estates που ανακοίνωσε έσοδα 13,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,8% στο ίδιο διάστημα.

Τα έσοδα από μισθώματα της Trade Estates ανήλθαν σε 10,5 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο έναντι 9,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, αυξημένα κατά 7% ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 8,2 αυξημένα κατά 4,4%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,9% σε σχέση με το α’ τριμήνου 2025 και το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 661,1 εκατ. ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου

2025.

Η μεικτή εύλογη αξία (Gross Asset Value) την 31.03.2026 ανήλθε σε 603 εκατ. ευρώ έναντι 601,5 εκατ. ευρώ πέρυσι και η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) στα 347,0 εκατ. ευρώ (ή 2,87 ανά μετοχή) έναντι 340 εκατ. ευρώ πέρυσι (ή 2,81 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 2,1%.

Στα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου η εταιρεία σημειώνει το γεγονός ότι οι επισκέψεις των καταναλωτών στα εμπορικά πάρκα της Trade Estates

ανήλθαν σε 5,2 εκατ., καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τo α’ τρίμηνο του 2025 κατά 7,7% ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε 115,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,5% σε σχέση και κατά 4,6% σε ίδια σημεία (like for like).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πληρωμή προμερίσματος για το οικονομικό έτος 2025.

Ο Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ανέφερε σχετικά: «Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική εκκίνηση της χρονιάς και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και η αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων αντανακλούν τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, τα εμπορικά μας πάρκα διατηρούν υψηλή επισκεψιμότητα και αυξημένες πωλήσεις, ενώ η ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics παραμένει ισχυρή. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη λειτουργική αποτελεσματικότητα, στη συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση και στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, διασφαλίζοντας την υλοποίηση του επενδυτικού μας

πλάνου και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης».