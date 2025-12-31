Επιχειρήσεις

Qualco: Εξαγόρασε την D.D. SYNERGY έναντι 3,5 εκατ. ευρώ

Η εξαγορά επισφραγίζει το στρατηγικό όραμα του ομίλου Qualco για την επιτάχυνση και διεύρυνση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της D.D. SYNERGY
Close up of coworkers handshaking while greeting during business meeting in the office
Φωτογραφία: iStock

Στην πλήρη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Synergy, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ, προχώρησε σήμερα (31.12.2025) η εταιρεία Qualco.

Συγκεκριμένα, η Qualco Α.Ε., μέλος της Qualco Group Α.Ε., ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ότι προχώρησε στην πλήρη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της D.D. SYNERGY Α.Ε. με την απόκτηση της εναπομείνασας μειοψηφικής συμμετοχής του 49,9%, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Η D.D. SYNERGY, η οποία ιδρύθηκε το 1999, αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους SAP business partners στην Ελλάδα, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις SAP που καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι, τον Απρίλιο του 2024, η Qualco απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό του 50,01% της D.D. SYNERGY.

Η εξαγορά επισφραγίζει το στρατηγικό όραμα του ομίλου Qualco για την επιτάχυνση και διεύρυνση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της D.D. SYNERGY. Η πλήρης ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα του ομίλου επιτρέπει την απρόσκοπτη δημιουργία συνεργειών με τις εταιρείες του οργανισμού για την ανάληψη τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας και την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς με καινοτόμες προϊοντικές λύσεις.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου που είχε παρουσιαστεί κατά την εισαγωγή του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θέτει τις βάσεις για τα επόμενα στοχευμένα βήματα ανόργανης και οργανικής ανάπτυξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
331
149
149
137
103
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Η Εγνατία Οδός περνάει στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Egis Projects για τα επόμενα 35 χρόνια
Η παραχωρησιούχος εταιρεία NEA ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, θα αναλάβει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων, συνολικού μήκους άνω των 1.000 χλμ., για τα επόμενα 35 έτη
Η Εγνατία Οδός περνάει στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Egis Projects για τα επόμενα 35 χρόνια
Meta: Επένδυση άνω των 2 δισ. δολαρίων στο AI με την εξαγορά της Manus
Πρόκειται για μια σπάνια εξαγορά ασιατικής εταιρείας τεχνολογίας από τις ΗΠΑ και την τελευταία επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ
Το λογότυπο της META
Newsit logo
Newsit logo