Σαρρηγεωργίου (ΕΑΕΕ): Σήμα κινδύνου για το ασφαλιστικό κενό σε συντάξεις, υγεία και φυσικές καταστροφές

Έκκληση για άμεση κινητοποίηση απέναντι στο διευρυνόμενο ασφαλιστικό κενό απηύθυνε χθες (14.1.2026) ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, προειδοποιώντας ότι η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων για συντάξεις, υγεία και περιουσίες, εάν δεν υπάρξει συντονισμένη δράση κράτους και αγοράς.

Μιλώντας σε εκδήλωση της ΕΑΕΕ για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο κ. Σαρρηγεωργίου επισήμανε ότι το έλλειμμα προστασίας αποτελεί μια «σιωπηλή απειλή» για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η πλειονότητα των πολιτών δεν διαθέτει επαρκείς αποταμιεύσεις ώστε να διασφαλίσει αξιοπρεπές εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση ούτε σταθερή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

«Η κάλυψη του ασφαλιστικού κενού είναι ένα στοίχημα που δεν μπορεί να δοθεί μεμονωμένα. Χρειάζεται συνεργασία κράτους και αγοράς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Άνω των 6 δισ. ευρώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων

Το 2025 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι εταιρείες άγγιξαν τα 3,5 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας τόσο την ανάπτυξη του κλάδου όσο και το αυξημένο κόστος που καλείται να καλύψει.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στον τομέα της υγείας. Τα ασφάλιστρα καθίστανται ολοένα και πιο δυσβάστακτα, με αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι να οδηγούνται σε διακοπή ισόβιων συμβολαίων που είχαν «χτιστεί» με εισφορές δεκαετιών.

Πηγή της πίεσης είναι οι υψηλές και ανεξέλεγκτες χρεώσεις των ιδιωτικών κλινικών. Το κόστος αυτό μετακυλίεται στα ασφαλιστήρια υγείας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αναπροσαρμογές της τάξης του 9% – 10%.

Η κλιματική κρίση βαθαίνει το έλλειμμα κάλυψης

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν και οι φυσικές καταστροφές, που πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κακοκαιρία «Daniel», όπου οι συνολικές ζημιές έφθασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, αλλά ασφαλιστικά καλύφθηκε μόλις ένα μικρό μέρος, περίπου 370 εκατ. ευρώ.

Η χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση αφήνει εκτεθειμένα χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας τελικά και τα δημόσια οικονομικά.

Σύμφωνα με τον κ. Σαρρηγεωργίου, οι κίνδυνοι αυξάνονται και η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια της αναβολής. Η κάλυψη του κενού προστασίας απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις, συνεργασία και συνειδητοποίηση τόσο από την Πολιτεία και την αγορά όσο και από τους ίδιους τους πολίτες.