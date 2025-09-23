ΣΕΠΕ: Εκτοξεύεται η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη

Μια από τις πιο «διψασμένες» ηπείρους στον κόσμο για την κατανάλωση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παραμένει η Ευρώπη με τις διαφορές, ωστόσο, ανάμεσα στους πρωτοπόρους και στους ουραγούς να γίνονται όλο και πιο έντονες. Η νέα δημόσια ανάλυση της Tefficient, που βασίζεται σε στοιχεία 116 παρόχων από όλο τον κόσμο για το 2024 και το πρώτο εξάμηνο του 2025, αποκαλύπτει μια εικόνα αντιθέσεων: εντυπωσιακή αύξηση χρήσης και εσόδων στις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες, στασιμότητα ή ακόμη και πτώση σε μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές αγορές, αλλά και πλήρη κυριαρχία των χωρών του Κόλπου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2024, το 94% των παρόχων είδε αύξηση στη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ανά συνδρομή, ενώ 69% μετέτρεψε αυτή την άνοδο σε υψηλότερα έσοδα ανά χρήστη (ARPU). Η εικόνα παρέμεινε παρόμοια και στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με το 93% των παρόχων να καταγράφει αύξηση χρήσης και το 68% να μεταφράζει την τάση αυτή σε έσοδα. Ωστόσο, η μέση επίδοση εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2022, δείχνοντας ότι η περίοδος εκρηκτικής ανάπτυξης έχει παρέλθει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φινλανδία και οι βαλτικές χώρες εξακολουθούν να ηγούνται. Στον αντίποδα, μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Πορτογαλία καταγράφουν από τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης στην ήπειρο.

Η διαφορά εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτατη ανάπτυξη 5G στη Βόρεια Ευρώπη: στη Φινλανδία, η κάλυψη 5G άγγιξε το 100% του πληθυσμού στα τέλη του 2024, ενώ το 86% των συνδρομητών διαθέτει απεριόριστα πακέτα. Αυτό εξηγεί γιατί οι χρήστες φινλανδικών και βαλτικών δικτύων καταναλώνουν δεδομένα με άνεση, χωρίς τον περιορισμό ορίων.

Η μάχη του ARPU

Η μεγάλη πρόκληση για τους ευρωπαϊκούς παρόχους είναι η μετατροπή της αυξημένης κατανάλωσης σε περισσότερα έσοδα – το λεγόμενο μοντέλο «more for more». Οι φινλανδικές εταιρείες έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τα απεριόριστα πακέτα με διαβαθμίσεις ταχύτητας, αυξάνοντας παράλληλα και το ARPU. Στη Λιθουανία, Telia και Bite πέτυχαν διπλό κέρδος: τόσο άνοδο στη χρήση όσο και στα έσοδα ανά χρήστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, τα στοιχεία για το έσοδο ανά gigabyte δείχνουν τεράστιες αποκλίσεις: στη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει έως τα €2,8 ανά GB, ενώ στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Φινλανδία υποχωρεί κάτω από το €1. Η VodafoneZiggo και η Orange Πολωνίας κατάφεραν να αυξήσουν την τιμή ανά GB, σε αντίθεση με τη γενική ευρωπαϊκή τάση.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές

Αν η Ευρώπη είναι διαιρεμένη, η Μέση Ανατολή κυριαρχεί χωρίς αντίπαλο. Η Zain Kuwait οδηγεί παγκοσμίως με 74,8GB ανά SIM τον μήνα, χάρη σε καθολική κάλυψη 5G και πακέτα με όρια 2TB ή και απεριόριστα. Η Zain Σαουδικής Αραβίας ακολουθεί με 67,4GB, ενώ η Ooredoo Kuwait συμπληρώνει το βάθρο με 58,7GB.

Στην Αφρική, η εικόνα είναι πιο υποτονική. Η MTN Γκάνας και η MTN Νιγηρίας βρίσκονται στη μέση της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά πολλές θυγατρικές του ομίλου στην υποσαχάρια Αφρική παραμένουν στις τελευταίες θέσεις, με μέση χρήση λίγων GB τον μήνα. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε αγορές με έντονο πληθωρισμό, όπως η Τουρκία, οι πάροχοι κατάφεραν να αυξήσουν το έσοδο ανά GB περισσότερο από τον πληθωρισμό, δείχνοντας «pricing power» παρά τις πιέσεις στους καταναλωτές.