Σήμα κινδύνου από τη βιομηχανία πλαστικών – Στοίχημα η ανθεκτικότητα ενόψει νέων κρίσεων

Η βιομηχανία πλαστικών εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η αστάθεια στις διεθνείς αγορές επηρεάζει το ενεργειακό κόστος, τις πρώτες ύλες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παρότι η ένταση στην Μέση Ανατολή εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης, οι επιχειρήσεις στον κλάδο των πλαστικών εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία δεν πρόκειται να εξαλειφθούν άμεσα.

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Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι, οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας, με αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, γεγονός που δυσκολεύει τον προγραμματισμό της παραγωγής και περιορίζει τις επενδύσεις.

Οι προκλήσεις στη μεταποίηση

Ο πρόεδρος του ΣΒΠΕ, Παναγιώτης Γεροντόπουλος, επισήμανε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει πως μπορούν να ανταποκρίνονται σε διαδοχικές κρίσεις, από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση έως τις αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, η προσαρμοστικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου, ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεταποίηση.

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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων μεταποίησης και ανακύκλωσης, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Ανησυχία και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Αντίστοιχες ανησυχίες καταγράφονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΣΒΠΕ, Στέλιο Κακουλίδη, ο οποίος συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της EuPC, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής μεταποίησης υποχωρεί με ανησυχητικό ρυθμό.

Όπως σημείωσε, το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι ολοένα αυξανόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο όπου οι επενδύσεις θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του κλάδου.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με αυστηρότερους κανόνες σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για την εγχώρια παραγωγή.

Το αίτημα για σταθερό ενεργειακό πλαίσιο

Ο ΣΒΠΕ εκτιμά ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας περνά μέσα από:

Ένα πιο σταθερό ενεργειακό περιβάλλον

Επενδύσεις στις υποδομές

Μεγαλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος, η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, ώστε η παραγωγική δραστηριότητα και οι νέες επενδύσεις να παραμείνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη.