Trata και Flokos εδραιώνουν τη θέση τους στο ράφι – Οι επιδόσεις της κονσερβοποιίας ΚΟΝΒΑ από το Κιλκίς 

Βελτίωση κερδοφορίας, παρά την στασιμότητα των πωλήσεων, εμφάνισε η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ) της οικογένειας Τζίκα, με γνωστά σήματα στα ράφια των σούπερ μάρκετ όπως Trata και Flokos.

Η εφαρμογή νέων εμπορικών πολιτικών και η προσαρμογή της παραγωγής στις διαθέσιμες πρώτες ύλες, σύμφωνα με τη διοίκηση της κονσερβοποιίας, είχε ως αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να αυξηθεί το 2025 σε 14 εκατ. ευρώ ή 34% επί των πωλήσεων από 13,7 εκατ. ευρώ ή 33% το προηγούμενο έτος, αν και οι πωλήσεις ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένες κατά 0,4%.

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Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 953,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα από τα 710,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,34 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ το 2024 και έχουν επηρεαστεί από τη μείωση των δαπανών αλλά και από τη μείωση των χρεωστικών τόκων της οικονομικής χρήσης.

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα περιορίστηκαν σε 1,19 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2024 δίνοντας ώθηση στην κερδοφορία.

Η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε σε 9,2 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε30,8 εκατ. ευρώ από 29,4 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

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Αύξηση της παραγωγής

Στον ισολογισμό της εταιρείας αποτυπώνεται μια σημαντική αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας, στα 39,3 εκατ. ευρώ το 2025 από 37,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Αυτό σημαίνει ότι η ΚΟΝΒΑ μετατόπισε το ενδιαφέρον της περισσότερο σε προϊόντα που παράγει συγκριτικά με προϊόντα που εμπορεύεται.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία παράγει στις εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς και διαθέτει στην ελληνική αγορά τα σήματα Trata (κονσερβοποιημένα και κατεψυγμένα ιχθυηρά) και Flokos (κονσερβοποιημένα ιχθυηρά) ενώ παράλληλα έχει προσθέσει στην γκάμα των δραστηριοτήτων της την εμπορία των σημάτων Dacor (κονσερβοποιημένα προϊόντα κρέατος) και Baron (κονσερβοποιημένα λαχανικά). Επιπλέον, παράγει φασόν κονσερβοποιημένο καλαμάρι με το σήμα Portola, όπως επίσης και πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για όλες σχεδόν τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις 2025 η εμπορική δραστηριότητα της ΚΟΝΒΑ μειώθηκε σε 1,6 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Αισιοδοξία για το μέλλον

Η ΚΟΝΒΑ, η οποία κατέχει σήμερα μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον κλάδο της κονσερβοποιίας στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, εκφράζει αισιοδοξία για την μελλοντική πορεία της. Η διοίκηση, με διευθύνουσα σύμβουλο την Ιωάννα Τζίκα, αν και επισημαίνει τις αβεβαιότητες που αναδύονται με την ένταση στη Μέση Ανατολή, εκφράζει αισιοδοξία για την πορεία της ΚΟΝΒΑ που προβλέπεται ευοίωνη για το τρέχον έτος.