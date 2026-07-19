Η Apple αυξάνει τις τιμές σε iPhone, Apple Watch και AirPods στην Ιαπωνία

Η Apple αύξησε τις τιμές των iPhone και ορισμένων άλλων προϊόντων στην Ιαπωνία, καθώς το τοπικό νόμισμα συνεχίζει να κυμαίνεται κοντά στο χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Η αρχική τιμή για το iPhone 17 εισαγωγικής κατηγορίας με 256 gigabytes αποθηκευτικού χώρου ήταν 142.800 γιεν (879,29 δολάρια) στην επίσημη ιστοσελίδα της Apple στην Ιαπωνία το Σάββατο (18.7.2026) το πρωί, περίπου 10% υψηλότερη από την προηγούμενη τιμή των 129.800 γιεν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το μοντέλο iPhone 17 Pro με τις ίδιες προδιαγραφές μνήμης πωλείται τώρα στα 194.800 γιεν, ή 8,3% ακριβότερα από τα 179.800 γιεν που χρέωνε η εταιρεία προηγουμένως. Άλλα προϊόντα επηρεάστηκαν επίσης με παρόμοιο τρόπο, όπως το Apple Watch και τα AirPods, με ορισμένα μοντέλα να βλέπουν αύξηση τιμών τους έως και 10%..

Η κίνηση της Apple δεν είναι ασυνήθιστη στην Ιαπωνία, όπου πολλοί τοπικοί λιανοπωλητές έχουν αναγκαστεί να αυξήσουν τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς το γιεν συνεχίζει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα, η εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια αύξησε τις τιμές σε Mac, iPad, οικιακές συσκευές και το Vision Pro παγκοσμίως λόγω παρατεταμένης έλλειψης τσιπ μνήμης. Τα iPhone, τα AirPods και το Apple Watch δεν επηρεάστηκαν τότε. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Apple θα αυξήσει τις τιμές των iPhone σε αγορές εκτός της Ιαπωνίας.