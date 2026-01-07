Σούπερ Μάρκετ: Πάνε για ρεκόρ τζίρου, με διπλασιασμό ρυθμού ανάπτυξης

Με τζίρο πάνω από τα 15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το οργανωμένο λιανεμπόριο έκλεισε το 2025 με ρεκόρ πωλήσεων και παρά τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους και τα υψηλά λειτουργικά κόστη, για τα οποία μιλούν συχνά οι επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ, ο κλάδος επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητά του, όπως δείχνουν στοιχεία της Circana.

Σε συνθήκες πληθωρισμού και περιορισμένης αγοραστικής δύναμης για τους καταναλωτές τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν τις πωλήσεις τους με ρυθμό 6,2%, όπως δείχνουν τα στοιχεία για το 11μηνο του 2025, τα οποία προοιωνίζονται χρονιά ρεκόρ αν ληφθεί υπόψη ότι ο 12ος μήνας του έτους είναι ο πιο προσοδοφόρος για το λιανεμπόριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τζίρος των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, ποτά, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριστικά, ξεπέρασε τα 12,6 δισ. ευρώ ήδη στα τέλη Νοεμβρίου του 2025, επίπεδα που αντιστοιχούν στο σύνολο του τζίρου της αγοράς το 2024, όταν η ανάπτυξη ανήλθε σε 3,1%. Αυτή περίπου είναι η εικόνα και με βάση τους ισολογισμούς των εταιρειών που αναπτύσσουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ (πωλήσεις 13 δισ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το 2024). Την ίδια στιγμή τα περιθώρια κέρδους εξακολουθούν να πιέζονται. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) το 2024 το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 1,65% από 1,84% το 2023, με αποτύπωμα και στα κέρδη EBITDA.

Συγκέντρωση σε λίγους «παίκτες»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην αγορά κυριαρχούν 5-6 μεγάλοι “παίκτες” σε σύνολο άνω των 40 αλυσίδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Στην πρώτη θέση της κατάταξης, με απόσταση από τις άλλες εταιρείες, παραμένει ο Σκλαβενίτης, με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και τζίρο που αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ. Ακολουθούν Lidl και ΑΒ Βασιλόπουλος με πωλήσεις στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ και στις επόμενες θέσεις ο Μασούτης, ενόψει δεσμευτικής συμφωνίας με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός αλλά και η Metro, με την αλυσίδα My Market και Metro Cash & Carry, ο Γαλαξίας, η Carrefour που αναπτύσσει η Retail & More και με μικρότερα μερίδια ακολουθούν μικρότερες αλυσίδες όπως MarketIn, Bazaar κ.α..

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 η ανάπτυξη στο οργανωμένο λιανεμπόριο διπλασιάστηκε (σε 6,2% από 3,1% το 2024), με το 1/4 του τζίρου να αφορά πωλήσεις προϊόντων σε προσφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάρθρωση της αγοράς

Τα τυποποιημένα προϊόντα, με βάση στοιχεία της Circana για για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, σημείωσαν αύξηση πωλήσεων 5,6% και τα χύμα ή επί ζυγίω αύξηση 8,5%. Ως αποτέλεσμα, τα τυποποιημένα προϊόντα εισέφεραν το 77,7% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ έναντι 22,3% που είναι το μερίδιο των χύμα.

Η αγορά έλαβε ώθηση από τα τρόφιμα που αναδείχθηκαν πρωταγωνιστές σε φυσικά σούπερ μάρκετ και e-grocery. Σημειώνεται αύξηση πωλήσεων κατά 6,5% στα φυσικά καταστήματα και στα online η αύξηση διαμορφώνεται σε 6% για τα φρέσκα τρόφιμα και 3% για τα τυποποιημένα. Οι άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και απορρυπαντικά, εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων 2% και 1,9% αντίστοιχα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και οι τάσεις στη ζήτηση

Τα στοιχεία της Circana δείχνουν περιορισμένες ανατιμήσεις της τάξης του 1,6% κατά μέσο όρο. Ειδικά όμως στα τρόφιμα η μέση τιμή ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 2,5%, ενώ στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας σημειώθηκε πτώση τιμών κατά 1,3% και στα απορρυπαντικά πτώση 0,6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία των σνακς εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, της τάξης του 10,3% στο εξεταζόμενο διάστημα ενώ σημείωσε και την μεγαλύτερη αύξηση τιμών, 7,9%. Ακολουθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τα γαλακτοκομικά, με αύξηση πωλήσεων 8,9% και 8,5% αντίστοιχα.

Ιδιωτική ετικέτα και προσφορές

Εντωμεταξύ, συνεχίζεται το ράλι της ιδιωτικής ετικέτας, με άνοδο 7,5% στο 11μηνο του 2025, έναντι αύξησης 4,8% στα επώνυμα προϊόντα. Έτσι το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας έφτασε το 27,3% και είναι μεγαλύτερο στα τρόφιμα (27,9%) ενώ το μερίδιο των επώνυμων προϊόντων διαμορφώνεται σε 72,7%.

Σχεδόν το 1/4 των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ γίνεται σε προϊόντα που προσφέρονται με έκπτωση. Πρόκειται για το 24,3% των πωλήσεων ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι προωθητικές ενέργειες αυξήθηκαν στα τρόφιμα αλλά περιορίστηκαν στις κατηγορίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και απορρυπαντικών.