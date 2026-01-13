Σούπερ μάρκετ: Στα 16,2 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 με ώθηση από τον τουρισμό

Με πωλήσεις 16,2 δισ. ευρώ έκλεισε το 2025 για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, με αύξηση 7,1% συγκριτικά με το 2024 σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ από τα σούπερ μάρκετ και ευρύτερα τα καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ. στην ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά.

Οι μετρήσεις της NielsenIQ για τις πωλήσεις στο σύνολο του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η αυξημένη ζήτηση αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης των σούπερ μάρκετ. Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κ.α.) σημείωσαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, +10,1% σε αξία, ενώ ακολούθησαν οι κατηγορίες Bazaar, που περιλαμβάνουν μη τρόφιμα όπως ρούχα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 9,6%.

Καθοριστική σε αυτή την ανάπτυξη ήταν η συνεισφορά και απόδοση των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, ποτά, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριστικά, τα οποία πραγματοποίησαν το 75% των πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου και αναπτύχθηκαν με 5,9% πέρυσι. Βέβαια δεν αυξήθηκε αντίστοιχα και ο όγκος των πωλούμενων προϊόντων γι’ αυτό και η μέση τιμή καλαθιού αυξήθηκε ήπια, κατά 1,7%.

Στις μεγάλες κατηγορίες τυποποιημένων τροφίμων και ποτών σημειώθηκαν ανατιμήσεις (+2,6%), ενώ στα μη τρόφιμα συνεχίστηκαν οι τάσεις του 2024, με τα απορρυπαντικά και προϊόντα φροντίδας του σπιτιού να εμφανίζουν μειωμένη μέση τιμή κατά 1,0% και τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής υγιεινής να εμφανίζουν αντίστοιχη μείωση κατά 2,2%.

Οι κατηγορίες που είδαν τους τζίρους τους να αυξάνονται με τους μεγαλύτερους ρυθμούς το 2025 ήταν οι ευρύτερες κατηγορίες του Snacking (+10,9%), τα γαλακτοκομικά προϊόντα (+9,5%), ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα φροντίδας για τα κατοικίδια (+8,7%), καθώς και τα μη αλκοολούχα ροφήματα (+8,0%), στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κακάο και ο καφές.

Τα σούπερ μάρκετ πήραν πελάτες από τα ψιλικατζίδικα

Ας σημειωθεί ότι όλοι οι τύποι καταστημάτων εμφάνισαν θετική πορεία, με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (hypermarkets) να καταγράφουν αύξηση 8,8%, ενώ τα μίνι μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων μεταξύ 100 και 1000 τ.μ. εμφάνισαν ανάπτυξη γύρω στο 9%, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αναδιάρθρωση του δικτύου των αλυσίδων, αλλά και την στροφή προς τα καταστήματα της γειτονιάς. Πρόκειται για τάση που έχει επηρεάσει την απόδοση των καταστημάτων του λεγόμενου παραδοσιακού λιανεμπορίου, δηλαδή περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen IQ σημείωσαν πτώση πωλήσεων 2,8%.

Ισχυρή ανάπτυξη στα νησιά

Επίσης, η ανάπτυξη είναι ταχύτερη στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου (+10,0%) και την Κρήτη (+9,6%) ενώ η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το 41% της αξίας της κατανάλωσης, παρουσιάζει ανάπτυξη 5,9%. Αυτό δείχνει και την σημασία του τουρισμού για τον κλάδο, ειδικά για τις περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλό αριθμό επισκεπτών, ενώ ενισχύει και την άποψη ότι η τάση του “Airbnb” και του “in-house meal preparation” συνεχίζει να επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά όσον αφορά στο λιανεμπόριο τροφίμων.